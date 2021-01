Wyciekła lista drużyn z pewnym miejscem w Superlidze. Zostało pięć wolnych miejsc

Pomysły powołania Superligi pojawiają się od kilku lat, a teraz wiele wskazuje na to, że Superliga wejdzie w życie od sezonu 2024/2025. Udział w niej ma brać 20 zespołów. W styczniu 2021 roku negatywnie na temat nowych rozgrywek wypowiedział się Manchester United i Manchester City.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po raz 23.! Pokonał obrońcę i położył bramkarza [ELEVEN SPORTS]

Na czym polegać będzie Superliga?

W ostatnich dniach dziennikarze "The Times" dotarli do 18-stronicowego dokumentu, który w pełni przedstawia projekt Superligi. Dwadzieścia zespołów zostałoby podzielonych na dwie grupy. W fazie grupowej każdy z każdym zagrałby dwa spotkania, a mecze byłyby organizowane w środku tygodnia. Dzięki temu drużyny biorące udział w Superlidze mogłyby brać udział w rozgrywkach krajowych.

PSG skróci wypożyczenie Polaka. Zaawansowane rozmowy z nowym klubem

Sporym argumentem są też pieniądze. Każdy zespół otrzymałby 350 milionów euro za udział w rozgrywkach. Cztery spotkania w każdym sezonie mogłyby być transmitowane przez kluby na ich platformach internetowych, a poza zapewnioną kwotą otrzymywałyby środki z tytułu sprzedaży dostępu do meczów. Za finansowanie rozgrywek ma być odpowiedzialny bank JP Morgan, który na początek Superligi zainwestuje 3,5 miliarda euro. Zespoły mają otrzymać 65 procent dochodów z tytułu praw telewizyjnych i umów sponsorskich – 32,5 procent trafi do klubów założycielskich, a pozostałe 32,5 procent do pozostałych klubów.

Media: 15 na 20 zespołów ma zapewniony udział w rozgrywkach

Zgodnie z informacjami podanymi przez "Le Parisien" i "La Repubblicę", znane jest 15 zespołów, które mają zapewniony udział w rozgrywkach Superligi. Najwięcej zespołów będą mieli Anglicy – Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal i Chelsea. Po trzech przedstawicieli będzie miała Hiszpania (Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt) i Włochy (Juventus, Inter Mediolan, AC Milan). Bayern Monachium i Borussia DortmundParis Saint-Germain Francję.

Kylian Mbappe nie dla Realu Madryt? Dwa kluby chcą ubiec "Królewskich"

Tym samym w rozgrywkach zostanie pięć wolnych miejsc. Ta piątka z każdym sezonem miałaby być zmienna, przez co sporo zespołów mogłoby liczyć na zaproszenie do tych rozgrywek. UEFA oraz FIFA odcinają się od takiego systemu rozgrywek i ostrzega, że każdy piłkarz, który zagra w tych rozgrywkach, nie będzie miał możliwości brać udziału w innych zmaganiach klubowych lub reprezentacyjnych.