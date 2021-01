Ranking 637 najlepszych piłkarskich klubów świata. Jest polski jedynak

Pierwsze obliczenia portalu „FiveThirtyEight” pojawiły się w 2017 r. Na początku bazowały one na danych z sześciu lig i na algorytmie wypracowanym przez ESPN. Obecnie baza danych zawiera 25 lig, a przy ocenie brane są pod uwagę setki danych z wielu specjalistycznych stron zajmujących się piłką nożną.

Na jakiej zasadzie przyznawane są punkty w rankingu?

Najważniejszą zasadą przy ocenie każdego klubu jest założenie, że klub ma określoną wartość ofensywną (liczbę goli, którą zdobywa z danym rywalem) i wartość defensywną (ile goli w meczu z przeciętnym rywalem może stracić). Początkowe założenia opierają się na wynikach klubów z poprzedniego sezonu oraz wartości graczy na podstawie danych Transfermarkt – w proporcjach 67 do 33 procent.

Twórcy rankingu utrzymują, że zwycięstwo, nawet wyraźne, nie oznacza lepszego miejsca w rankingu. Ich koronnym przykładem jest mecz, w którym Everton pokonał Manchester City 4:0. Model statystyczny nie uznał wygranej Evertonu za jednostronną. - Dwa gole Evertonu padły przy prowadzeniu 2:0, po 70. minucie spotkania, a piłkarze Evertonu oddali sześć strzałów na bramkę. Z badań wynika, że mniej niż połowa oddanych strzałów na bramkę kończy się golem, a Manchester City z przebiegu meczu prezentował się według naszego modelu oceny gry lepiej – czytamy na stronie internetowej twórców rankingu.

Inną ważną kwestią, którą „FiveThirtyEight” bierze pod uwagę przy ocenie jest wygrywanie tzw. ważnych meczów – mają one wpływ na pozycję drużyny w końcowej klasyfikacji ligowej, awansu do europejskich pucharów lub możliwości utrzymania się w swojej lidze. Nie oznacza to, że analitycy tak samo oceniają siłę poszczególnych lig – one są oceniane na podstawie spotkań rozgrywanych przez występujące w nich zespoły w rywalizacji z rywalami międzynarodowymi.

Lech Poznań jedynym polskim klubem w rankingu

W najnowszym rankingu z 26 stycznia 2021 r. zostało sklasyfikowanych 637 klubów. Jedynym polskim zespołem w tym zestawieniu jest Lech Poznań, który zajmuje 199. miejsce z 49,8 pkt. Tuż przed Lechem znajduje się Santos, a za nim jest Rubin Kazań. Ostatnim sklasyfikowanym klubem w rankingu jest Grimsby Town, grający w angielskiej League Two. Liderem rankingu jest Manchester City z 93,8 pkt. Drugie miejsce zajmuje Barcelona z 91,9 pkt, a na trzecim znajduje się Bayern Monachium z 91,1 pkt.