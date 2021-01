Nemanja Nikolić ocenił Paulo Sousę. Tylko jeden piłkarz będzie miał pewne miejsce w składzie

Paulo Sousa został oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski na konferencji prasowej Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN. 50-letni Portugalczyk poprowadzi naszą drużynę w eliminacjach mistrzostw świata oraz w mistrzostwach Europy.

- Nowy trener ma wyjść z grupy na mistrzostwach Europy i awansować przynajmniej do baraży o mistrzostwa świata. Tak sformułowany jest kontrakt, więc nie boję się, że selekcjoner będzie zasłaniał się brakiem czasu. Ma cele i musi je wypełnić - mówił o celach dla Portugalczyka Zbigniew Boniek, prezes PZPN.

Nemanja Nikolić, były piłkarz Legii Warszawa, miał w przeszłości okazję pracować z Paulo Sousą w węgierskim Videotonie. Nikolić na łamach "Przeglądu Sportowego" scharakteryzował Portugalczyka i opowiedział o współpracy z nim. - To było osiem lat temu. Jest prawdziwym liderem. Wie, jak motywować graczy do bycia lepszymi każdego dnia. Zrobiliśmy pod jego wodzą postęp. Odnosiliśmy wspólnie sukcesy. Zakwalifikowaliśmy się do Ligi Europy. To było ogromne osiągnięcie dla Videotonu. Nie zapominajmy, że osiem lat temu nie był tym samym zespołem co obecnie. Wyeliminowaliśmy wtedy Gent, Trabzonspor i Slovana Bratysława. W fazie grupowej wygraliśmy 3:0 ze Sportingiem Lizbona i pokonaliśmy Basel, które później awansowało do półfinału tych rozgrywek. Wiele się nauczyłem od Sousy - przyznał były napastnik Legii.

- Występował w topowych klubach, jako zawodnik odnosił ogromne sukcesy, grał ze sławnymi piłkarzami, więc cieszył się w drużynie dużym szacunkiem. Wywierał jednak na nas wielką presję. Każdy musiał walczyć o miejsce w składzie. Nikt nie był go pewien. Kto nie chciał tego zaakceptować, musiał odejść. Ale piłkarze go lubili, nawet ci, którzy nie grali. Motywował ich. Zwracał uwagę na każdego zawodnika. Wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ nie zawsze wychodziłem w podstawowym składzie - kontynuował Nikolić.

Były król strzelców ekstraklasy i MLS opowiedział również, czego można oczekiwać od Paulo Sousy podczas pełnienia przez niego funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. - Wszyscy zawodnicy będą musieli walczyć o miejsce, z jednym wyjątkiem - Robertem Lewandowskim, który jest najlepszym piłkarzem na świecie. Jednak nawet on może zrobić postęp pod okiem Sousy. Kiedy trener przyjedzie na zgrupowanie przed pierwszym meczem, o swoich zawodnikach będzie wiedział wszystko. Jestem pewien, że w najbliższych tygodniach obejrzy wszystkie ich występy i wiele meczów polskiej ekstraklasy. Będzie pracował ze swoim sztabem 24 godziny na dobę - zakończył Nikolić.

- Chcę, by moje drużyny dominowały rywala. By grały atrakcyjnie. By kibice nie mogli się doczekać kolejnego meczu - tak swoją filozofię opisuje Paulo Sousa. Portugalczyk został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Po pragmatycznym Jerzym Brzęczku przejął ją 50-latek o romantycznym podejściu do futbolu - napisał Jakub Kręcidło po nominacji Sousy na stanowisko selekcjonera naszej kadry.