8-latek już przebił Neymara i Messiego! Rekord świata. "Absurdalna żądza wygrywania"

Ośmioletni Kauan Basile to nowy rekordzista świata, jeśli chodzi o szybkość podpisania pierwszego kontraktu sponsorskiego z Nike. Neymar zrobił to gdy miał lat 13, Leo Messi w wieku 14 lat, a Rodrygo Goes, który dziś gra dla Realu, miał 11 lat, gdy wiązał się z amerykańskim gigantem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Myślę, że Milik nie zapomniał o Juventusie, a Juventus o nim"

"Kauan Basile to czysty talent, jest jak serce, jak dusza, jak DNA futbolu"

Jak podają brazylijskie media, Basile to jedan z największych nadziei Santosu, choć gra dopiero w drużynie do lat dziewięciu. Już teraz zdobył jednak różne trofea i indywidualne nagrody, jak np. wyróżnienie dla najlepszego piłkarza ligi w 2019 roku.

– Kauan to czysty talent, jest jak serce, jak dusza, jak DNA futbolu – zachwycała się agencja Mengoni Sports, która reprezentuje nową nadzieję Brazylii. Ojciec piłkarza, Andrezinho, przekonywał z kolei, ze jego syn ma wielkie zdolności techniczne. – Ma też absurdalną żądzę wygrywania – zachwycał się były zawodnik Corinthians.

Basile jest rekordzistą, jeśli chodzi o szybkość podpisania kontraktu z Nike, a Mariusz Żuk ma "pod dachem mam dwóch najmłodszych na świecie chłopców, którzy podpisali kontrakt z Adidasem". Jego synowie, Michał i Miłosz, grają w akademiach Barcelony i Girony. W rozmowie z Dawidem Szymczakiem Mariusz Żuk opowiedział o tym, jak nie zwariować.