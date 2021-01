Zaskakująca oferta dla polskiego piłkarza. Z Kazachstanu do Sudanu

Al-Merreikh siedzibę ma w Omdurmanie, czyli największym mieście Sudanu. To aktualny mistrz kraju i klub, który tytuł ten zdobywał 16 razy. Al-Merreikh obecnie zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli i po sześciu kolejkach traci punkt do lidera. Zespół obecnie przygotowuje się do rozgrywek afrykańskiej Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Myślę, że Milik nie zapomniał o Juventusie, a Juventus o nim"

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że ofertę z sudańskiego klubu otrzymał Konrad Wrzesiński. 27-latek jest obecnie wolnym zawodnikiem po tym, jak wygasł jego kontrakt w kazachskim Kairacie Ałmaty. Wrzesiński spędził tam ostatnie dwa lata, a w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 15 meczów, w których strzelił trzy gole i miał jedną asystę.

Zbigniew Boniek tłumaczy prezent dla Paulo Sousy. "Powrót do miłych chwil"

Egzotyczna oferta dla Wrzesińskiego

Oferta z Al-Merreikh ma być bardzo atrakcyjna finansowo: zarówno pod względem pensji, jak i kwoty za podpis. Polak w Sudanie miałby zarabiać nawet więcej niż w Kazachstanie i są to pieniądze, na jakie nie mógłby liczyć w klubach ekstraklasy, które są nim zainteresowane. Właściciel sudańskiego klubu ma też udziały w jednym z klubów Arabii Saudyjskiej.

Jak informuje Włodarczyk, Wrzesiński zastanawia się nad podjęciem wyzwania także z powodów osobistych, bo niedawno po raz drugi został ojcem.

Tylko jeden Polak w sztabie Sousy. "Lepiej, jak będzie odcięty od tego, co o nim mówią"

W przeszłości Wrzesiński był zawodnikiem między innymi Polonii Warszawa, Motoru Lublin, Widzewa Łódź, Pogoni Siedlce oraz Zagłębia Sosnowiec, w którym z dobrej strony pokazał się w ekstraklasie i gdzie zapracował na transfer do Kazachstanu.