Oficjalnie: Mesut Oezil w nowym klubie. Arsenal ma już jego następcę

Mesut Oezil nie rozegrał ani minuty w tym sezonie, jako że nie został w ogóle zgłoszony przez Arsenal do rozgrywek. Niemiec nie najlepiej dogadywał się z władzami klubu już od wiosny, gdy nie chciał się zgodzić na obniżkę pensji, o którą prosił klub z powodu ekonomicznych skutków pandemii. Z tego względu "Kanonierzy" de facto zrezygnowali z jego usług i chcieli jak najszybciej sprzedać go lub rozwiązać z nim kontrakt, by zaoszczędzić w ten sposób pieniądze przeznaczane na jego pensję (to 7 mln funtów za pół roku gry). Oficjalnie trener Mikel Arteta oraz dyrektor techniczny Edu przekonywali, że decyzja o jego wykluczeniu ze składu ma podłoże czysto sportowe.

I to się Arsenalowi udało, bo kontrakt zostanie rozwiązany na pół roku przed jego zakończeniem, a Oezil trafił do Fenerbahce, które w niedzielę oficjalnie potwierdziło podpisanie kontraktu z niemieckim piłkarzem. - Jestem podekscytowany i szczęśliwy. Jestem kibicem Fenerbahce. Bóg chciał, żebym grał w piłkę w Fenerbahce. Jestem dumny. Pojawię się w Stambule wraz z rodziną, dzięki Bogu, który dał mi szansę do reprezentowania tego klubu. Będę nosił tę koszulkę z dumą - mówił przed tygodniem, gdy przekazywał informację, że trafi do Stambułu.

Po 17 kolejkach Fenerbahce jest wiceliderem ligi tureckiej z 35 punktami - tyle samo ma prowadzący Besiktas. Turecki gigant od kilku lat znajduje się jednak w kryzysie i nie zdobył mistrzostwa od 2014 roku, a w ostatnich dwóch sezonach zajmował bardzo odległe jak dla siebie miejsca - 7. oraz 6. W dodatku Fenerbahce po raz ostatni grało w Lidze Mistrzów w sezonie 2008/09! Po raz ostatni w fazie pucharowej Ligi Europy grało w sezonie 2015/16.

Arsenal błyskawicznie znalazł następcę Oezila

Jak informuje Fabrizio Romano, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w kwestiach transferowych, Arsenal porozumiał się z Realem Madryt w sprawie transferu Martina Odegaarda. Według Włocha Norweg zostanie wypożyczony do angielskiego klubu do końca sezonu, a Arsenal będzie pokrywał całość pensji 22-latka. Transfer zostanie ogłoszona zaraz po tym, gdy Odegaard przejdzie testy medyczne w Londynie.