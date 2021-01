Szykuje się zmiana trenera Widzewa. Znane nazwiska potencjalnych następców

Widzew Łódź w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie poniżej swoich możliwości. Dopiero 13. miejsce w tabeli. Do 6. miejsca, które uprawnia do gry w play-offach o awans do ekstraklasy, łodzianie tracą aktualnie 8 punktów. A to z pewnością nie jest miejsce, na które liczono przed sezonem, biorąc choćby pod uwagę budżet klubu, który jest najwyższy w całej I lidze.

Dobi zostanie zwolniony jeszcze przed obozem?

Enkeleid Dobi jest już nielubiany przez kibiców, którzy narzekają na styl gry jego zespołu. Podobne reakcje czują działacze Widzewa, przez co rozpoczęły się już dyskusje, czy Albańczyk powinien dalej prowadzić zespół, którego celem miała być walka o awans do ekstraklasy jeszcze w tym sezonie. Wiele wskazuje na to, że Dobi zostanie zwolniony jeszcze przed obozem zimowym, na który piłkarze Widzewa udadzą się 6 lutego.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", szanse na pozostanie Dobiego na ławce Widzewa są już nikłe. Wśród jego potencjalnych następców wymienia się m.in. Piotra Mosóra, który oglądał ostatni sparing Widzewa z Polonią Warszawa. Zdecydowanie bliżej objęcia posady trenera jest Marcin Broniszewski, aktualny asystent Albańczyka - głównym powodem takiej decyzji mogą być względy finansowe, bo Widzew do tej pory płaci pensję także Marcinowi Kaczmarkowi, z którym klub rozstał się przed rozpoczęciem tego sezonu.