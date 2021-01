Śledczy znaleźli trzy kartki z bazgrołami. Lekarz Maradony sfałszował podpis piłkarza!

Argentyńska policja śledztwo w sprawie lekarza Diego Maradony rozpoczęła pod koniec listopada, kilka dni po śmierci Diego Maradony. Doktor Leopoldo Luque, który odpowiadał za leczenie zmarłej legendy piłki nożnej i od kilkunastu lat był prywatnym lekarzem Maradony, jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci 60-latka. Miał m.in. dopuścić się zaniedbań podczas procesu leczenia Diego po operacji usunięcia krwiaka, jaką piłkarz przeszedł jesienią poprzedniego roku.

Diego Maradona i jego sfałszowane podpisy

"Clarin", czyli tabloid i największy dziennik w Argentynie właśnie poinformował, że śledczy w piątek dowiedli, że Leopoldo Luque sfałszował podpis Maradony. Chodzi o dokument z kliniki Olivos, gdzie leczony był piłkarz, który został wystawiony 1 września w formie cyfrowej. Ale to nie koniec, bo śledczy w domu lekarza znaleźli też trzy kartki z bazgrołami, które próbowały naśladować podpis legendy.

Wyniki ekspertyzy kaligraficznej są już w rękach prokuratorów z San Isidro, którzy prowadzą śledztwo i próbują dowieść, że śmierci Maradony można było zapobiec. Tak przynajmniej twierdzą córki piłkarza: 33-letnia Dalma i 31-letnia Giannina, które już w grudniu - po tym, jak wyciekła lista leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych, które zażywał Maradona i które mogły doprowadzić do przyspieszenia pracy serca - obwiniały Luque o śmierć ojca.

Diego Maradona był nieprawidłowo leczony?

Informacje "Clarin" wzmacniają podejrzenia, że Maradona był nieprawidłowo leczony. Tym bardziej że podejrzaną, oprócz Luque, jest także psychiatra Agustina Cosachov. To ona wystawiała Maradonie recepty na leki psychotropowe. - Stoimy w obliczu możliwości popełnienia przestępstwa - mówi jedno z anonimowych źródeł cytowane przez "La Nacion", które ma mieć dostęp do dokumentów prokuratury. Zgodnie z artykułem 84 kodeksu karnego za zaniedbania lub brak umiejętności w leczeniu, które doprowadziły do śmierci pacjenta, grozi w Argentynie od roku do pięciu lat więzienia.

Maradona zmarł 25 listopada w swoim domu. Przyczyną zgonu, jak wykazała sekcja zwłok, był ostry obrzęk płuc i zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań toksykologicznych nie miał w organizmie alkoholu ani narkotyków, ale wykryte zostały leki psychotropowe.

