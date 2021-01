Cristiano Ronaldo jednak nie pobił rekordu świata?! Czesi mają dowody

W oficjalnych wynikach uwzględnia się kilka czynników: bramki w oficjalnych meczach ligowych oraz krajowych pucharach, turniejach międzynarodowych, rozgrywkach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy i bramki w meczach reprezentacyjnych. W przypadku reprezentacji narodowej brane są też pod uwagę gole zdobyte w meczach towarzyskich. Na wynik Cristiano Ronaldo – 760 bramek – składa się 405 goli dla Realu Madryt, 118 goli dla Manchesteru United, 102 gole dla reprezentacji Portugalii, 85 goli dla Juventusu i 5 goli dla Sportingu Lizbona.

Czeska federacja: "Ronaldo nie pobił rekordu. Bican zdobył więcej bramek"

Czeska federacja piłkarska opublikowała na Twitterze oświadczenie, w którym podkreśliła, że Cristiano Ronaldo nie jest oficjalnym zdobywcą największej liczby bramek w historii futbolu. – Komisja historii i statystyki naszej federacji podliczyła wszystkie bramki zdobyte przez Josefa Bicana i możemy zadeklarować, że strzelił on 821 goli we wszystkich rozgrywkach. Z całą powagą możemy stwierdzić, że to najdokładniejsza liczba, która odpowiada aktualnej możliwości weryfikacji danych – czytamy w oświadczeniu Czechów.

To zatem oznacza, że Cristiano Ronaldo musi zdobyć jeszcze 62 bramki, aby oficjalnie zostać najlepszym strzelcem w historii piłki nożnej. Przy podobnej sytuacji zareagował brazylijski Santos w grudniu 2020 roku. Kiedy Lionel Messi zdobył 644. bramkę dla Barcelony, pobijając wieloletni rekord goli strzelonych w barwach jednego klubu, Santos wystosował oświadczenie, podkreślając w nim, że według oficjalnych danych Pele w barwach Santosu strzelił nie 643, a 1091 goli.