FIFA wydała kluczowe oświadczenie. "Takie rozgrywki nie będą uznawane"

O powstaniu europejskiej Superligi mówi się od kilkunastu miesięcy. Ostatnio najmocniej Manchester United i Liverpool rozpoczęły dyskusje na temat utworzenia takich rozgrywek. - Musimy wprowadzać innowacje i znaleźć formuły, aby piłka nożna pozostała atrakcyjna. Potrzebujemy nowego impulsu, by zareagować na obecną sytuację. Obserwujemy nasycenie futbolem w ostatnich tygodniach. Zawodnicy mają problemy zdrowotne. Zmiany w piłce nie mogą czekać - mówił Florentino Perez, prezydent Realu Madryt. - o marzenie Florentino Péreza od 30 lat. Dwaj główni kandydaci na prezydenta Barcelony publicznie wypowiadali się przeciwko tym rozgrywkom. Podobnie Bayern i Juventus. To pomysł, życzenie tych, którzy nie dbają o innych w futbolu. Interesuje ich tylko to, co dzisiaj, a nie przeszłość piłki - dodał prezydent UEFA, Aleksander Ceferin.

FIFA wydała komunikat dot. Superligi. "Zawody nie byłyby uznawane ani przez FIFA, ani przez żadną federację kontynentalną"

FIFA wydała w czwartek 21 stycznia komunikat, w którym poinformowała, że żaden klub i piłkarz biorący udział w Superlidze nie miałby prawa uczestniczyć w jakichkolwiek rozgrywkach organizowanych przez FIFA lub ich odpowiednią federację kontynentalną. - W świetle ostatnich spekulacji medialnych na temat utworzenia zamkniętej europejskiej Superligi przez niektóre europejskie kluby, FIFA i sześć federacji (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC i UEFA), chcielibyśmy raz jeszcze powtórzyć i zdecydowanie podkreślić, że takie zawody nie byłyby uznawane ani przez FIFA, ani przez odpowiednią konfederację kontynentalną- czytamy w oświadczeniu FIFA opublikowanym na stronie europejskiej federacji piłkarskiej.

- Zgodnie ze statutami FIFA i federacji wszystkie zawody powinny być organizowane lub uznawane przez odpowiedni organ na ich odpowiednim szczeblu, przez FIFA na poziomie globalnym i przez federacje na poziomie kontynentalnym. Pod tym względem federacje uznają Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA w jej obecnym i nowym formacie za jedyne światowe rozgrywki klubowe - kontynuuje FIFA.

- Uniwersalne zasady dotyczące osiągnięć sportowych, solidarności, awansu i degradacji oraz pomocniczości są podstawą piramidy piłki nożnej, która zapewnia jej globalny sukces. Takie zasady są zapisane w FIFA i statutach federacji. Dzięki nim piłka nożna ma długą i pełną sukcesów historię - dodano w komunikacie.

Oświadczenie zostało podpisane przez prezydenta FIFA Gianniego Infantino, Salmaana bin Ebrahima Al Khalifę, prezesa AFC (Azjatycka Konfederacja Piłki Nożnej), Constanta Omarego, pełniącego obowiązki prezydenta CAF (Afrykańskiej Federacja Piłki Nożnej), Vittorio Montaglianiego, prezydenta Concacaf, Alejandro Domingueza, przewodniczącego CONMEBOL (Południowo-Amerykańska Federacja Piłki Nożnej), Lamberta Maltocka, prezydenta OFC (Federacja Piłkarska Oceanii) i Aleksandra Ceferina, prezydenta UEFA. Ten ostatni niedawno mówił, że Superliga mogłaby zrujnować mniejsze kluby i posłużyć do wzbogacenia się tych najpotężniejszych.