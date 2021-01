Vincenzo Montella nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Bukmacherzy reagują

Vincenzo Montella od grudnia 2019 roku nie pracuje w roli trenera. Jego ostatnim miejscem pracy była Fiorentina, w której pracował od kwietnia do grudnia 2019. Wcześniej Montella prowadził Romę, Catanię, AC Milan, Sevillę i Sampdorię. Jedyne trofeum zdobyte w karierze trenerskiej przez byłego piłkarza Romy to Superpuchar Włoch wywalczony z Milanem. Milan pokonał wtedy Juventus w rzutach karnych (5:4).

Montella w gronie kandydatów na selekcjonera polskiej kadry. Bukmacherzy zmieniają kursy i usuwają zdarzenia

Doniesienia z Włoch zbiegły się z reakcjami polskich bukmacherów. Jeszcze we wtorek kurs na to, że Montella zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, wynosił 30,0. Część bukmacherów zmniejszyło kurs z 30,0 do 6,0 w środę, natomiast niektóre firmy zdecydowały się wycofać ofertę z Vincenzo Montellą. Niewykluczone jest, że mamy do czynienia z przeciekiem informacji lub… zbiegiem okoliczności. W ofercie bukmacherów pozostali tacy trenerzy, jak Luciano Spalletti czy Marco van Basten.

Wiele jednak wskazuje na to, że po zwolnieniu Jerzego Brzęczka funkcję selekcjonera polskiej reprezentacji obejmie obcokrajowiec. Faworytem wydaje się być Marco Giampaolo, który został w poniedziałek zwolniony z funkcji trenera Torino. Może to dziwić o tyle, że prezes PZPN, Zbigniew Boniek, dementował kilkukrotnie, że ten szkoleniowiec nie znajduje się na jego liście. Nazwisko nowego selekcjonera poznamy najwcześniej w czwartek na konferencji prasowej zorganizowanej przez prezesa PZPN. Jeżeli jednak w czwartek Zbigniew Boniek nie poinformuje mediów o nazwisku następcy Jerzego Brzęczka, to powinno do tego dojść w przeciągu najbliższych dni.