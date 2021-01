Od października do grudnia zeszłego roku Sá Pinto trenował brazylijskie Vasco da Gama. Po odpadnięciu w 1/8 finału Copa Sudamericana i dwóch wygranych w lidze, właściciele klubu zdecydowali się rozwiązać kontrakt z 48-latkiem. Portugalczyk jest znany polskim kibicom z pracy w Legii Warszawa, którą prowadził od sierpnia 2018 do kwietnia 2019 roku. Jednak ekipa pod jego wodzą spisywała się przeciętnie - wygrała 16 i zremisowała oraz przegrała po sześc meczów - a gwoździem do jego trumny okazała się porażka Legii 0:4 z Wisłą Kraków w 27. kolejce ekstraklasy. Kibice Legii zapamiętają go przede wszystkim z wybuchowego i konfliktowego charakteru. Sa Pinto prowadził potem Bragę, lecz został zwolniony po pół roku i 30 spotkaniach, a następnie w październiku trafił do Vasco. Teraz kolejną pracę zacznie w Turcji.

Kulisy zwolnienia poprzedniego trenera Gaziantep

Od czerwca 2019 roku trenerem drużyny z Gaziantep Stadyumu był Marius Sumudica. Rumun w swoim pierwszym sezonie zajął ósme miejsce w lidze tureckiej, a krajowy puchar zakończył na piątej rundzie. W sezonie 2020/2021 Gaziantep radził sobie bardzo dobrze. W Pucharze Turcji jego zespół zakończył zmagania w 1/8 finału, natomiast w lidze, jak dotąd, zgromadził 34 punkty i zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tuż za Besiktasem i Fenerbahçe SK.

Ze względu na tak dobre wyniki klub wyszedł z inicjatywą przedłużenia kontraktu z Sumudicą. Szkoleniowiec początkowo był zainteresowany ofertą, ale kiedy dowiedział się, że nowa umowa zakłada dużo mniejsze zarobki odrzucił propozycję. Gubernator Gaziantepu, Davut Gül, wraz z zarządem zdecydował się rozwiązać umowę z Rumunem. Sumudica przyznał się do błędu na pożegnalnej konferencji, natomiast zaznaczył, że nikogo nie obraził. Prezes Mehmet Buykeksi starał się zmienić zdanie gubernatora i przywrócić 49-latka na stanowisko trenera, natomiast Gül nie zamierzał zmieniać zdania.

Sá Pinto będzie trenował Polaka i byłych piłkarzy Ekstraklasy

Według "Fanatika", Ricardo Sá Pinto ma na dniach podpisać półtoraroczny kontrakt z Gaziantepem. Portugalczyk obejrzał z wysokości trybun ostatni ligowy mecz przeciwko Kayserisporowi (2:1). Sá Pinto trafia do zespołu, w którym występują byli piłkarze ekstraklasy, ale też 13-krotny reprezentant Polski. Od sezonu 2019/2020 w barwach Gaziantepu występuje były piłkarz Górnika Zabrze, Paweł Olkowski.

Poza tym w barwach trzeciej drużyny tureckiej Super Lig gra były piłkarz Pogoni Szczecin, Zvonimir Kožulj oraz Abdul-Aziz Tetteh, występujący w Polsce w barwach Lecha Poznań. W poprzednim sezonie z Mariusem Sumudicą współpracował obecny piłkarz Śląska Wrocław, Bartłomiej Pawłowski.