Mesut Oezil potwierdza: znalazł nowy klub. "Bóg tego chciał. Jestem dumny"

Mesut Oezil nie rozegrał ani minuty w tym sezonie, jako że nie został w ogóle zgłoszony przez Arsenal do rozgrywek. Niemiec nie najlepiej dogadywał się z władzami klubu już od wiosny, gdy nie chciał się zgodzić na obniżkę pensji, o którą prosił klub z powodu ekonomicznych skutków pandemii. Z tego względu "Kanonierzy" de facto zrezygnowali z jego usług i chcieli jak najszybciej sprzedać go lub rozwiązać z nim kontrakt, by zaoszczędzić w ten sposób pieniądze przeznaczane na jego pensję (to 7 mln funtów za pół roku gry). Oficjalnie trener Mikel Arteta oraz dyrektor techniczny Edu przekonywali, że decyzja o jego wykluczeniu ze składu ma podłoże czysto sportowe.

I to się Arsenalowi udało, bo kontrakt zostanie rozwiązany na pół roku przed jego zakończeniem, a Oezil jest w drodze do Stambułu, gdzie po przejściu testów medycznych ma sfinalizować swoje przejście do Fenerbahce. - Jestem podekscytowany i szczęśliwy. Jestem kibicem Fenerbahce. Bóg chciał, żebym grał w piłkę w Fenerbahce. Jestem dumny. Dzisiaj wieczorem [w niedzielę - dop. red.] pojawię się w Stambule wraz z rodziną, dzięki Bogu, który dał mi szansę do reprezentowania tego klubu. Będę nosił tę koszulkę z dumą - powiedział Oezil.

Były reprezentant Niemiec zdradził też prawdopodobnie numer, z jakim będzie grał w nowym klubie. W swoim wpisie zawarł liczbę 67 wraz z sercem - w Turcji każdy region ma przypisaną liczbę, a 67 to Zonguldak, czyli region, z którego pochodzą dziadkowie piłkarza. Można śmiało zakładać, że w ten sposób chce oddać im hołd.

32-letni Oezil wcześniej grał w takich klubach jak Schalke, Werder Brema, Real Madryt i Arsenal. W swojej karierze wygrał m.in. Puchar Niemiec, w Hiszpanii sięgnął po mistrzostwo, puchar oraz superpuchar, w Anglii trzykrotnie wygrywał puchar oraz raz Tarczę Wspólnoty. Z reprezentacją zdobył mistrzostwo świata w 2014 roku, a na mundialu w RPA (2010) zajął 3. miejsce. Indywidualnie był m.in. pięciokrotnie wybierany piłkarzem roku w Niemczech i dwukrotnie znalazł się w drużynie roku UEFA (2012 i 2013).

Po 17 kolejkach Fenerbahce jest wiceliderem ligi tureckiej z 35 punktami - tyle samo ma prowadzący Besiktas. Turecki gigant od kilku lat znajduje się jednak w kryzysie i nie zdobył mistrzostwa od 2014 roku, a w ostatnich dwóch sezonach zajmował bardzo odległe jak dla siebie miejsca - 7. oraz 6. W dodatku Fenerbahce po raz ostatni grało w Lidze Mistrzów w sezonie 2008/09! Po raz ostatni w fazie pucharowej Ligi Europy grało w sezonie 2015/16.