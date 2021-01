Piłkarze "stali się niewidzialni". Kibice mieli ogromny problem

Sivasspor zremisował 1:1 z Basaksehirem w meczu tureckiej Super Lig. O spotkaniu piszą największe portale sportowe, ale nie ze względu na jego przebieg, tylko to, że w przekazie telewizyjnym zawodnicy Sivassporu w białych strojach "zniknęli" z boiska. To dlatego, że na to spotkanie wybrali białe stroje.

