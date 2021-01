Nowy obrońca w Wiśle Kraków. W tym sezonie rozegrał tylko 45 minut

Lista klubów, w których grał nowy Wiślak nie wygląda zbyt imponująco. Pierwsze kroki stawiał w młodzieżowych zespołach F91 Dudelange, Standard Liege oraz 1. FC Saarbrücken. Potem trafił m.in. do Belgii, na Ukrainę i do Portugalii.

Wisła ściąga obrońcę z Gil Vicente

W lipcu 2016 Tim Hall trafił do drugiego zespołu niemieckiego SV 07 Elversberg, ale po 6 miesiącach przebił się do pierwszej ekipy. Następnym przystankiem było belgijskie Lierse SK, a po roku środkowy obrońca wrócił do Luksemburga, aby grać w FC Progres Niederkorn. W barwach tego zespołu zagrał dwukrotnie w kwalifikacjach Ligi Europy.

W sierpniu 2019 roku Tim Hall został zawodnikiem Karpat Lwów. Na Ukrainie zagrał w 17 spotkaniach, spędzając na boisku 1530 minut. To właśnie z tego klubu trafił w 2020 roku za 300 tysięcy euro do portugalskiego Gil Vicente. Przygoda z Portugalią okazała się jednak niezbyt udana. Reprezentant Luksemburga wystąpił tylko w jednym spotkaniu - z Benfiką, ale przebywał na boisku zaledwie przez 45 minut.

Tim Hall podpisał kontrakt z klubem do 30 czerwca 2023 roku. Strony zawarły opcję przedłużenia umowy. Kompilację zagrań nowego zawodnika Wisły Kraków można obejrzeć poniżej:

