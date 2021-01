Nazwisko Rodman znów coś znaczy w sporcie! "Już nie jestem znana tylko jako córka Dennisa!"

Trinity Rodman grała już w reprezentacji Stanów Zjednoczonych do lat 20 i pomogła w doprowadzeniu zespołu do mistrzostwa CONCACAF w marcu 2020 roku. W finale przeciwko Meksykowi strzeliła nawet dwa gole, a cały turniej zakończyła z dorobkiem 9 bramek. Lepsze od niej były tylko dwie zawodniczki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłopoty Milika w Napoli. "Wolę w kadrze niegrającego Milika niż grającego regularnie Piątka"

Jestem znana jako Trinity Rodman, a nie córka Dennisa Rodmana

- Uczestnictwo w drafcie w mojej sytuacji i moim wieku jest szalone, ale bycie dwójką, wybraną przez tak niesamowity zespół jest nie z tego świata. Nie mogłam prosić o więcej. DC ma po prostu wspaniały program, wspaniały zespół. Trener jest niesamowity. Rozmawiałam z nim kilka razy i wiem, że jest twardym trenerem, ale jestem bardzo podekscytowana, że mogę być jego zawodniczką, uczyć się stawać się lepsza.

Marsylia zaakceptowała żądania Napoli, ale Milik chce do innego klubu. "To absurd"

Trinity powiedziała kilka słów również o swoim ojcu. - Był niesamowitym sportowcem i odziedziczyłam po nim te geny. Jestem jednak podekscytowana tym, że jestem znana jako Trinity Rodman, a nie tylko córka Dennisa Rodmana. Cieszę się, że mogę utorować własną ścieżkę i rozwijać się.

Piłkarz zostawił w myjni Ferrari za 300 tys. funtów. Porażający obraz zniszczeń

Trinity mierzy ok. 177 cm, podczas gdy jej ojciec 201 cm. Dennis Rodman zdobył pięć tytułów mistrzowskich w NBA. Dwa z nich z Detroit Pistons i trzy z Chicago Bulls z Michaelem Jordanem w składzie. W zeszłym roku przy okazji dokumentu "The Last Dance" przypomniał się światu. Wcześniej można było o nim usłyszeć głównie za sprawą dobrej relacji z północnokoreańskim dyktatorem, Kim Dzong Unem. Trinity to nie jedyne dziecko Rodmana, które uprawia sport. Brat piłkarki, DJ, jest koszykarzem grającym w uniwersyteckiej lidze NCAA w barwach Washington State Cougars.

Co ciekawe, Trinity Rodman zgłosiła się do draftu bez rozegrania żadnego meczu na uniwersytecie. Wiosną 2020 roku miała zadebiutować w barwach Cougars, jednak z powodu pandemii tak się nie stało. Potem młoda piłkarka postanowiła przemyśleć swoją przyszłość i zrezygnowała z gry dla uniwersytetu na rzecz zgłoszenia do do draftu. Jak widać, decyzja ta jej się opłaciła.

Z jedynką w drafcie NWSL wybrana przez Racing Louisville została Emily Fox, która zdążyła już trzykrotnie wystąpić w seniorskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Wcześniej reprezentowała barwy Uniwersytetu Karoliny Północnej.

Filip Marchwiński na celowniku giganta. Może zmienić klub już zimą