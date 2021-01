Kazuyoshi Miura przedłużył kontrakt! 53-letni napastnik rozegra 36. sezon w karierze

Kazuyoshi Miura przedłużając kontrakt z Yokohama FC rozegra swój 17. sezon w japońskim klubie. Wcześniej 53-letni napastnik reprezentował takie kluby, jak Santos, Genoa czy Dinamo Zagrzeb. Był m.in. pierwszym piłkarzem z Japonii, który zadebiutował w Serie A (w 1994 roku). Swoją karierę piłkarską rozpoczynał jeszcze przed narodzinami Leo Messiego czy Roberta Lewandowskiego.

- Doszliśmy do porozumienia i przedłużyliśmy kontrakt z Yokohama FC na sezon 2021. W ubiegłym roku ze względu na koronawirusa świat był w trudnej sytuacji. Dzięki niektórym ludziom cieszymy się, że znów możemy wrócić na piłkarskie boisko. Czuję, że mogłem grać. To był sezon, którego mi osobiście brakowało, ale moje ambicje i pasja do piłki nożnej tylko rosną. Chciałbym rozegrać jeszcze więcej meczów i przyczynić się do wielu zwycięstw. Codziennie pracuję nad osiągnięciem celu - skomentował przedłużenie kontraktu z aktualnym klubem Kazuyoshi Miura.

Legenda japońskiej piłki z nowym kontraktem. Kolejny sezon Kazuyoshiego Miury!

W ostatnich latach Miura pobijał kolejne rekordy związane z jego wiekiem. W 2017 roku mając 50 lat i 14 dni Japończyk stał się najstarszym strzelcem gola na krajowych boiskach. Osiągając wiek 53 lat, sześciu miesięcy i 28 dni natomiast został najstarszym piłkarzem występującym w J1 League, czyli w japońskiej ekstraklasie.

Kazuyoshi Miura rozegrał w swojej karierze 669 spotkań klubowych oraz 89 meczów reprezentacyjnych, strzelając łącznie 242 gole oraz notując dziewięć asyst. Debiut w profesjonalnej piłce zaliczył, mając 19 lat w 1986 roku w barwach brazylijskiego Santosu. W reprezentacji Japonii występował w latach 1990-2000.

53-latek był dwukrotnie wybierany piłkarzem roku w Japonii, wielokrotnie zdobywał koronę króla strzelców ligi japońskiej, w 1992 roku zdobył z reprezentacją mistrzostwo Azji oraz wygrywał wiele trofeów w krajowych rozgrywkach. W 1993 roku Miurę wybrano najlepszym piłkarzem w Azji. W sezonie 1998/99 zdobył z Dinamem Zagrzeb mistrzostwo Chorwacji.