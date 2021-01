Nie mogło być inaczej! Edgar Davids z czerwoną kartką w trenerskim debiucie! I jeszcze się obraził

Kilka dni temu SC Olhanense, portugalski trzecioligowiec, poinformował, że jego nowym szkoleniowcem został Edgar Davids. W niedzielę 47-latek zadebiutował na ławce trenerskiej. Olhanense bezbramkowo zremisowało z Lusitano GC, a po końcowym gwizdku doszło do kłótni między zawodnikami obu drużyn. Jak relacjonuje portal ojogo.pt, w zamieszaniu brał także udział Holender, którego sędzia musiał utemperować czerwoną kartką (trener rywali zobaczył tylko żółtą). Po meczu Davids uniósł się honorem i odmówił przyjścia na konferencję prasową.

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]