Kompromitacja Leeds w Pucharze Anglii! W zespole rywali zadebiutował celebryta

Porażka Leeds z zajmującym 6. miejsce w League Two (4. poziom rozgrywkowy) Crawley Town to jak na razie największa sensacja w 3. rundzie Pucharu Anglii. Wszystkie gole w tym meczu padły w drugiej połowie, a strzelali je kolejno Nicholas Tsaroulla, Ashley Nadesan oraz Jordan Tunnicliffe.

Po meczu media piszą jednak nie tylko o doskonałej grze drużyny Johna Yemsa, ale też debiucie Marka Wrighta. 33-latek znany jest przede wszystkim z występów w brytyjskiej telewizji, do której trafił po zakończonej niepowodzeniem karierze juniora. Wright, który w meczu z Leeds United wszedł na boisko w doliczonym czasie gry, jako nastolatek grał w West Hamie, Arsenalu i Tottenhamie.

Chociaż Wright występował w juniorskich drużynach znanych klubów, to nie znalazł angażu w profesjonalnym, seniorskim futbolu. Od 2005 do 2011 roku Wright grywał w drużynach półamatorskich, a później całkowicie oddał się pracy w telewizji i radiu. 33-latek występował w brytyjskich reality show, wziął też udział w tanecznym programie dla celebrytów, a obecnie prowadzi program radiowy.

Celebryta zadebiutował w zwycięskim meczu z Leeds United

Wright trafił do Crawley Town 14 grudnia zeszłego roku, mecz z Leeds United był jego debiutem w klubie. - Dzień, w którym Tottenham zwolnił mnie z kontraktu, był jednym z najgorszych w moim życiu. Wypłakiwałem oczy, czułem, że zawiodłem - opowiadał Wright w rozmowie z BBC.

- Nie chciałem się spotykać z rodziną i przyjaciółmi. Wstydziłem się. Miałem 18 lat, grałem w dobrych klubach, byłem rozpieszczony przez futbol, a mimo to nie udało mi się. Występując w rezerwach grywałem z Jamiem Redknappem, Stephenem Dalmatem czy Helderem Postigą. Myślałem: "Mam to. Wszystko jest już gotowe". Przestałem pracować, choć powinienem trenować jeszcze ciężej.

- Pewnego lata wyjechałem na wakacje. Po raz pierwszy piłem alkohol, każdego dnia jadłem, co chciałem, mocno przytyłem. Kiedy wróciłem do treningów, wyprzedzali mnie nawet bramkarze. Dopiero kiedy trafiłem do Southend w League One, zacząłem się zastanawiać, co poszło nie tak. Zamiast ciężko pracować, ja się poddałem.

- Gdybym mógł dzisiaj doradzić młodym zawodnikom, powiedziałbym, żeby nie robili tego, co ja. Ci, którzy ciężko pracują, odniosą sukces. On się zawsze obroni. Ja tego nie robiłem - zakończył Wright, który jednocześnie podkreślił, że gdyby kilkanaście lat temu pracował z taką etyką, jak obecnie w Crawley Town, dziś byłby dużo dalej.