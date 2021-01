Cassano o Paulo Dybali: Robi pod siebie, gdy jest pod presją

Obecny kontrakt Dybali obowiązuje do 2022 roku. Obie strony nie uzgodnił jeszcze warunków, co zapoczątkowało falę plotek na temat odejścia napastnika. 27-letni piłkarz zażądał podobno w nowym kontrakcie kwoty 10 milionów euro za sezon, co nie spodobało się Antonio Cassano.

"Mistrz czy świetny piłkarz?"

Były napastnik Realu Madryt skomentował żądania Dybali na kanale Twitch Christiana Vieriego. - Żaden z jego trenerów w Juventusie nie uważał go za niezbędnego, więc zastanawiam się, czy jest mistrzem, czy tylko świetnym graczem. Dla mnie mistrzem nie jest, nie robi różnicy. Strzela ładne gole, takie, jakie widziałem w wykonaniu Antonio Di Natale czy Lorenzo Insigne. Ale jeśli chcesz zdobyć koszulkę numer 10 w Juventusie, musisz być na wyższym poziomie.

- Mam wrażenie, że kiedy wywierana jest na nim presja, wtedy robi pod siebie. A potem prosi o 10 milionów euro za sezon? Och, proszę! - skomentował w swoim stylu Cassano.

Obecnie liderem włoskiej Serie A jest AC Milan, który już w środę zmierzy się z Juventusem. Obie drużyny dzieli aż 10 punktów. Ekipa z Turynu zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli, mając jednak rozegrany o jeden mecz mniej. W tym spotkaniu Dybala będzie miał szansę pokazać Cassano, że się myli. Wydaje się, że to właśnie na nim będzie ciążyć presja zdobywania bramek pod nieobecność kontuzjowanego Alvaro Moraty.

