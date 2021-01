Real Madryt szykuje gwiezdny transfer. Media: Ma dojść do spotkania

Ekrem Konur zdradził, że już wkrótce ma dojść do spotkania między władzami Tottenhamu i Realu Madryt, podczas którego obie strony mają ustalić, co jest potrzebne do przeprowadzenia transakcji.

Oszczędny Real sprowadzi Sona?

Nic dziwnego, że wielkie kluby sondują możliwość sprowadzenia piłkarza z Korei Południowej. Heung-min Son rozgrywa bardzo dobry sezon. Do tej pory w szesnastu meczach zdobył 12 bramek i dorzucił do tego pięć asyst. Co ważniejsze, doskonale rozumie się z Harrym Kanem, co było widać już w zeszłym sezonie.

Według hiszpańskiej "Marki" Zinedine Zidane jest wielkim fanem Sona. Mimo to wydaje się, że transfer ten będzie bardzo trudny do przeprowadzenia. Przede wszystkim jego kontrakt wygasa w 2023 roku, a prezes Tottenhamu, Daniel Levy znany jest z tego, że twardo negocjuje. Z drugiej strony, Real bardzo dba o finanse w czasach pandemii i zmniejszonych wpływów do kasy klubu, dlatego wydaje się na ten moment, że transfer jest mało prawdopodobny.

Jednak Real Madryt ma dobre relacje z Tottenhamem. Wynika to z udanych transakcji w przeszłości. Z Londynu do Madrytu w przeszłości powędrowali m.in. Gareth Bale i Luka Modrić, a potem w drugą stronę Sergio Reguilon i Gareth Bale. Czy teraz podobną drogę pokona Heung-min Son? W 2021 roku wydaje się to mało realne.

