Rio Ferdinand grał pijany w Premier League. "Myślałem, żeby tylko nie wpuścił mnie na boisko"

Cała sytuacja miała miejsce za czasów gry Rio Ferdinanda w West Hamie w sezonie 1996/97. Wtedy siedemnastoletni zawodnik nie znalazł się w kadrze meczowej na to spotkanie. To spowodowało, że postanowił pójść do baru i napić się alkoholu.

"Myślałem, żeby tylko trener nie wpuścił mnie na boisko"

Wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby nie jedno wydarzenie. Paulo Futre obraził się i postanowił opuścić stadion jeszcze przed rozpoczęciem meczu. Zawodnikowi sprowadzonemu z AC Milan nie spodobało się, że nie dostał koszulki z preferowanym przez niego numerem 10. To właśnie w jego miejsce awaryjnie wskoczył Rio Ferdinand. - Paulo Futre wyszedł, bo nie miał numeru 10 na koszulce. Spojrzał na numer, zauważył to i opuścił szatnię. Harry Redknapp powiedział wtedy, że zostanie to rozwiązane w przyszłym tygodniu. Jednak Paulo wsiadł do taksówki i pojechał do domu. Opuścił Highbury przed kopnięciem piłki.

- Grałem wtedy w West Hamie, nie przebrałem się i poszedłem do baru. Wypiłem trzy brandy i colę - mówił w podcaście The Mo Gilligan piłkarz. - Potem przyszedł człowiek ze sztabu trenerskiego i powiedział: "Musisz się przebrać", a miałem wtedy w swojej dłoni brandy z colą. Pomyślałem wtedy: "Wypiłem trzy brandy i colę, a teraz muszę iść zagrać na Highbury. Co się dzieje?".

- To był mój pierwszy występ na Highbury. Miałem 17-18 lat. Zszedłem na dół, ktoś mnie zapytał, czy wszystko jest w porządku. Odpowiedziałem, że tak, jak najbardziej. Zostałem włączony do składu. Gdy siedziałem na ławce, myślałem, żeby tylko trener nie wpuścił mnie na boisko. Wypiłem trzy brandy i colę. Nie mogłem po tym wejść na boisko i zademonstrować swoich umiejętności. Zagrałem 15 minut - zdradził Rio Ferdinand.

Cztery lata później Ferdinand dołączył do Leeds United, a w 2002 roku został piłkarzem Manchesteru United, który kupił go za 30 milionów funtów, co wtedy było rekordową kwotą wydaną na obrońcę.

