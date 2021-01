Koronawirus w klubie reprezentantów Polski. Ośrodek natychmiast zamknięty

To nie jest dobry sezon dla Derby County. Chociaż drużyna miała bić się o awans do Premier League, to po 22 meczach ligowych zajmuje dopiero 21., ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli z minimalną przewagą nad strefą spadkową. Mimo że drużyna Krystiana Bielika i Kamila Jóźwiaka w ostatnich tygodniach radziła sobie dobrze, to 1 stycznia przegrała z Sheffield Wednesday 0:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Odszedł z Legii i robi furorę. "Ma decydujący wpływ na grę Śląska". Najlepsi młodzieżowcy w ekstraklasie

Nie wiadomo, kiedy zespół prowadzony przez Wayne'a Rooneya będzie miał szansę do rehabilitacji. Chociaż mecz Derby z Chorley w Pucharze Anglii zaplanowano na sobotę na godzinie 13:15, to nie jest pewne, czy to spotkanie się odbędzie. Wszystko przez kilka przypadków zakażenia koronawirusem w drużynie.

Media: Ramos odrzucił ofertę Realu. "Zrobią wielką drużynę ze mną i Messim"

Derby County ma problemy z koronawirusem

Derby County poinformowało o tym za pośrednictwem oficjalnej strony klubowej. Chorzy są nie tylko zawodnicy, ale też członkowie sztabu szkoleniowego. Klub nie podał nazwisk zakażonych, jednak poinformował o natychmiastowym zamknięciu ośrodka treningowego. Na razie nie wiadomo, czy na kwarantannę trafią jedynie najbliżsi zakażonych, czy też cała drużyna.

Legia Warszawa może stracić piłkarza! Jose Kante o krok od nowego klubu

Radosław Nawrot z portalu Interia.pl poinformował, że wśród chorych nie ma byłego piłkarza Lecha Poznań, Kamila Jóźwiaka.