Nie żyje Gerry Marsden. Śpiewał najsłynniejszą piłkarską piosenkę świata

W wywiadzie z 2013 roku Marsden powiedział stronie oficjalnej stronie Liverpoolu, że kibice klubu przyjęli "You'll Never Walk Alone", gdy tylko piosenka znalazła się na szczycie listy przebojów w 1963 roku. "Pamiętam, że przychodząc na Anfield przed każdym meczem grali utwór "You'll Never Walk Alone", który znajdował się na liście przebojów w Top 10. Grano wszystkie utwory od 10. do 1. miejsca. Byłem na meczu i fani zaczęli go wtedy śpiewać - opowiadał Marsden.

Zmarł wykonawca hymnu Liverpoolu. "Słowa Gerry'ego będą z nami żyć wiecznie"

- Kiedy wypadł z pierwszej dziesiątki, usunęli ten utwór z listy, a potem w następnym meczu kibice na trybunie "The Kop" krzyczeli: "Gdzie jest nasza piosenka?". Więc musieli go ponownie zacząć puszczać. Teraz za każdym razem, gdy idę na mecz, wciąż dostaję gęsiej skórki, gdy włącza się piosenka i nucę ją sobie w głowie - mówił Marsden.

Sir Kenny Dalglish, który był trenerem Liverpoolu w czasie tragedii na Hillsborough, napisał na Twitterze, że był "zasmucony" wiadomością o śmierci Marsdena i że "Never Walk Alone" był "integralną częścią Liverpool Football Club".

Marsden był zarówno autorem piosenek, jak i piosenkarzem, a jego największym jego przebojem był cover utworu muzycznego Rodgersa i Hammersteina z 1945 roku. O śmierci wokalisty poinformowała w niedzielę rano jego rodzina i przekazała, że jego śmierć nie miała związku z koronawirusem.

Oprócz tego, że "You Never Walk Alone" jest hymnem Liverpoolu, to został również przyjęty przez fanów Celticu w Szkocji, jak i Borussii Dortmund w Niemczech. Burmistrz regionu Liverpool City Steve Rotheram był "Zdruzgotany", gdy dowiedział się o śmierci artysty.

- Straciłem zbyt wielu dobrych przyjaciół w 2020 roku, więc ucieszyłem się, widząc jego koniec. Dziś rano zostałem powiadomiony o śmierci innego z moich wielkich przyjaciół. Zdruzgotany. YNWA - napisał burmistrz Liverpoolu na Twitterze.

Hołd zmarłego Marsdenowi oddał również Liverpool. - Z tak wielkim smutkiem usłyszeliśmy o odejściu Gerry'ego Marsdena. Słowa Gerry'ego będą z nami żyć wiecznie. Nigdy nie będziesz szedł sam - brzmi wpis na oficjalnym koncie klubu Premier League na Twitterze.

- Głos Gerry'ego towarzyszył naszym największym nocom. Jego hymn połączył graczy, personel i fanów na całym świecie, pomagając stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Nigdy nie będziesz szedł sam - napisano na koncie Liverpoolu i załączono do tego film wideo z hymnem.