Manuel Neuer wskazał najlepszego bramkarza w historii. "To szalone, czego dokonał"

Dziennik "La Gazzetta dello Sport" zapytal 18 najlepszych bramkarzy różnych narodowości, zarówno byłych, jak i obecnych, kogo uważają za najlepszego bramkarza wszech czasów. Jednym z golkiperów, którzy znaleźli się w jury był Manuel Neuer.

Neuer docenił Buffona i wybrał go najlepszym bramkarzem w historii. "Zawsze był dla mnie przykładem"

34-latek wskazał na Gianluigiego Buffona z Juventusu. - Gigi jest niesamowitym człowiekiem o niezwykłym charakterze. Zawsze był dla mnie przykładem, nie tylko na boisku. To również świetny bramkarz z fenomenalnym refleksem, ale także wielka osobowość poza boiskiem. To szalone, czego dokonał przez ostatnie 26 lat - przyznał Neuer.

Ostatecznie w głosowaniu najlepszy okazał się Buffon, który zdobył 7 głosów i wyprzedził o dwa Lwa Jaszyna. Trzeci był Dino Zoff z 2 głosami. "Zadebiutował w 1995 roku. Żaden Włoch nie był przez 27 lat na szczycie. Jury złożone z 18 legendarnych bramkarzy uznało go za numer jeden w historii - możemy przeczytać w uzasadnieniu włoskiego dziennika.

Manuel Neuer miał ogromny udział w trofeach zdobywanych przez Bayernu Monachium w 2020 roku. Został uznany za najlepszego bramkarza w plebiscycie Fifa The Best. Jego interwencje w fazie pucharowej Ligi Mistrzów sprawiły, że niemiecki klub sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. W sezonie 2020/21 wystąpił w 20 meczach Bayernu. 4 razy zachował czyste konto i puścił 26 bramek. W niedzielę 3 stycznia Bayern wraca do gry w Bundeslidze. Zmierzy się u siebie z Mainz.