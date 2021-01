Robert Lewandowski podpisał kontrakt z polskim gigantem odzieżowym

Poprzedni rok był dla Lewandowskiego najlepszy w karierze. Napastnik zdobył z Bayernem aż pięć pucharów - Ligę Mistrzów, mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz Superpuchary Niemiec i Europy. Oprócz tego na Polaka spadł deszcz nagród indywidualnych. Został m.in. nie tylko piłkarzem roku FIFA i Ikoną Futbolu w plebiscycie Sport.pl, ale również został wyróżniony przez niemal każdy liczący się serwis, magazyn czy dziennik sportowy w Europie - m.in. przez hiszpańską "Marcę", niemiecki "Bild" czy brytyjski "The Guardian".

Lewandowski ambasadorem marki 4F. "Z dumą dołączam do drużyny"

Sukcesy sportowe Lewandowskiego wzmocniły jego markę na rynku i sprawiły, że zainteresowały się nim kolejne firmy reklamowe. 32-latek został twarzą firmy 4F. Wkrótce do sklepów polskiej firmy odzieżowej ma trafić sportowa kolekcja ubrań zawodnika pod szyldem RL9.

- Z dumą dołączam do drużyny 4F - poinformował Lewandowski na Instagramie i zamieścił do tego klip promocyjny, na którym widać, że dołączył do innych znanych polskich sportowców.

Z marką 4F związani są również m.in. tenisista Łukasz Kubot, siatkarz Wilfredo Leon, panczenista Sebastian Kłosiński czy też biathlonistka Kamila Żuk.

- Dołączamy do najlepszych. Najlepsi dołączają do nas. Witamy w 4F Team jednego z najlepszych sportowców świata - brzmi wpis firmy 4F w mediach społecznościowych, przedstawiający Lewandowskiego.

Polski odzieżowy gigant oprócz polskiej reprezentacji olimpijskiej ubiera m.in. reprezentacje Słowacji, Grecji, Serbii i Chorwacji. Od nowego sezonu wszystkie kluby Polskiej Ligi Koszykówki będą grały w strojach od 4F. Umowy z firmą mają również PZN, PZLA, ZPRP, czy czeska reprezentacja skoczków narciarskich.

Lewandowski dołączył do swojej żony Anny Lewandowskiej, która współpracuje z 4F, dzięki czemu w sklepach pod szyldem tej firmy można kupić legginsy czy też spodenki sportowe sygnowane przez Lewandowską.

- Witamy w teamie! Uwielbiam to, że czasem możemy też razem pracować i znajdujemy pola, na których działamy wspólnie - skomentowała żona piłkarza na Instagramie.

Lewandowski cały czas związany jest także z innymi firmami m.in. Pumą, Huawei, Gillette czy też Head&Shoulders.