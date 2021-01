Reprezentantowi Norwegii wybuchła petarda w ręku! "Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo"

Do zdarzenia doszło w Stambule przed godz. 22. Elabdellaoui, świętując nadejście nowego roku, korzystał ze środków pirotechnicznych. Petarda wybuchła mu w rękach, powodując obrażenia ręki oraz twarzy, w szczególności oka.

