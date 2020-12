Chińskie kluby na gwałt muszą zmieniać nazwy i herby. Rząd zarządził rewolucję

Chociaż w polskich warunkach Legia Daewoo Warszawa czy Polski Cukier Muszynianka Fakro Bank BPS Muszyna kibiców raczej nie zachwycały, to w Chinach powiązanie z tytularnymi sponsorami, działa nieco inaczej. Tianjin TEDA nazywa się tak od lat 90-tych (TEDA to państwowy holding), Guangzhou Evergrande swą nazwę ma od ponad dekady (Evergrande to jeden z największych w Chinach developerów) Wuhan Zall to nie tylko klub. Tak samo nazywa się wspierająca go spółka inwestycyjna (Wuhan Zall Development). Ponieważ w Chinach mariaż sponsorów czy udziałowców z klubem nie jest przelotnym romansem, to do obecnych nazw wszyscy się mocno przyzwyczaili. Po bliższemu przyjrzeniu się właściwie każdemu chińskiemu klubowi sportowemu okazuje się, że nazwa sponsora w jego nazwie jest tam czymś niemal tak naturalnym jak w Europie skrót FC, a w Polsce KS czy MKS widniejące przy nazwach drużyn. Dlatego decyzja chińskich władz piłkarskich o usunięciu sponsorów z nazw klubów i konieczności używania "neutralnej nazwy" wzbudza sporo zamieszania i kontrowersji.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeden dotyk piłki Zielińskiego zmienił wszystko. "Idealnie" [ELEVEN SPORTS]

Ekipa z Pekinu bez nazwy. "To policzek"

Do tego kroku przymierzano się od kilku lat, procedowano go od zeszłej zimy. Przepisy, które zostały już zatwierdzone, obligują kluby do dostosowania się do nowej rzeczywistości od sezonu 2021, który w Super Lidze zaczyna się w lutym. Nic nie dały prośby kibiców, by wyjątek zrobić w przypadkach historycznych sponsorów, którzy związani są z drużyną od poprzedniego wieku. Jeśli ktoś do rozporządzenia się nie dostosuje, to nie zostanie dopuszczony do rozgrywek. Kluby w większości zmiany opóźniały jak mogły, ale czas je nagli. Jedni ze zmianami mają problem większy inni mniejszy. Jeśli usuniemy sponsorów z ekstraklasowej drużyny Beijing Shinobo Guoan, to zostanie w niej tylko słowo Pekin (Beijing). Sinobo Group to spółka z branży nieruchomości, Guoan Group to konglomerat finansowo-przemysłowy. Ekipa z Pekinu potrzebuje więc nowej nazwy.

- Spora część mojego dzieciństwa została wyrwana. Jak uświadomię sobie, że za 10, 20 lat będę musiał tłumaczyć komuś czym jest Guoan i jaki ma związek z drużyną piłkarską w Pekinie, to traktuję to jako policzek - mówił mediom Yu Zongyang, wierny kibic tej drużyny.

Griezmann zrywa współpracę z gigantem technologicznym! Domaga się walki o prawa człowieka

Kłopoty mają też inni. Klub Jiangsu Suning z prowincji Jiangsu jest własnością Suning Commerce Group, a nazwa tego sponsora widnieje też w herbie klubu. Podobna sytuacja jest choćby z Szanghaj SIPG (firma obsługująca terminale portowe) Szanghaj Grenland Shenhua (Grenland - firma budownicza) Shandong Luneng Taishan (Luneng - firma energetyczna) Chongqing Lifan (Lifan – producent aut, który w herbie klubu umieścił wielki napis). Hebei China Fortune (China Fortune - deweloper) czy Changchun Yatai (Yatai Group - firma produkcyjna i wydobywcza). Być może w nazwach klubów przynajmniej tam, gdzie w jednym mieście nie ma ich kilku, zostanie tylko nazwa miasta, bo i nad taką opcją dyskutowano.

Może to morze, a może producent leków

Podczas gdy chińscy dziennikarze sportowi apelowali, by procesu rebrandingu nie ograniczać do wyrzucenia z nazwy członu sponsora i zostawianiu przy miastach członu FC (tak zrobiło Guangzhou R&F, które zmienia się w Guangzhou FC) niektóre klubu pomysłu na nową tożsamość szukały z kibicami na portalach społecznościowych inne uprzedziły zmianę przepisów. Ekipa Dalian Yifang już na początku roku 2020 zmieniła się na Dalian Professional Football Club, więc po wcześniejszym odłączeniu członu sponsora już teraz przepisów nie łamie.

Chińczycy ponoszą kosztowną klęskę. "Spaliliśmy kolosalne pieniądze" [IKONA FUTBOLU 2020]

Władze ligi raczej nie zgodzą się na zachowanie dotychczasowej nazwy przez Qingdao Huanghai. Co prawda Huanghai oznacza Może Żółte nad którym zresztą leży miasto Qingdao, ale dotychczas jasne było, że drużyna dostała taką nazwę przez właściciela - Qingdao Huanghai Health Industry Group, producenta leków. Oczywiście jakieś pole do negocjacji w tej kwestii z władzami ligi było.

Cięcia nazw, cięcia pensji

Kolejną rewolucją w chińskiej lidze są finanse. Od najbliższego sezonu będzie obowiązywał górny limit wynagrodzeń. Piłkarze zza granicy będą mogli otrzymać najwyżej 3 mln euro rocznie, gracze z Chin - nie więcej niż 5 mln juanów (ok. 630 tys. Euro). To przy dotychczasowych sumach wydawanych na pensję zagranicznych gwiazd, kwota mizerna. Dość powiedzieć, że grający w SIPG Brazylijczyk Oscar zarabia rocznie około 23 mln euro, w kolei Hulk dostawał w tym samym klubie niewiele mniej. Dostawał, bo jak dowiedział się o zmianach (nie nazw drużyn, ale swej gaży) oznajmił, że wygasającego kontraktu nie przedłuży i Chiny już opuścił. O ile chińskie władze jakoś szczególnie nie tłumaczą konieczności wyrzucania członów sponsorów z nazw klubów, o tyle polityka finansowa i koniec eldorado dla przyjezdnych ma jasny cel. Chodzi o powstrzymanie sprowadzania i przepłacania obcokrajowców, zmuszenie klubów do stawiania na rodzimych piłkarzy, jeszcze modniejsze wyszukiwanie i trenowanie talentów, tak by wzmocnić reprezentację narodową. Ta mimo miliardów wydawanych na piłkę ligową, nie czerpie z rozrzutności klubów żadnych korzyści.