"Marca" zapowiada transfer Milika. Polak na okładce. "Bardzo dobre relacje"

- Kontrakt Diego Costy wygasa latem, ale Hiszpan ze względów prywatnych chce odejść już zimą, a klub nie powinien robić mu kłopotów, by przedwcześnie rozwiązać umowę napastnika. Jego następcą może zostać Arkadiusz Milik. Napoli i Atletico Madryt mają bardzo dobre relacje, co powinno ułatwić negocjacje. Włosi nie chcą, by Polak latem trafił za darmo do Juventusu, więc już zimą mogą dogadać się z Atletico. Jedynym problemem jest kwota 18 milionów euro, jakie neapolitańczycy żądają od potencjalnego kupcy - pisze dziennik "Marca".

Zero minut, zero goli, zero asyst - tak mizernie prezentuje się bilans Arkadiusza Milika w tym sezonie. Polak grał jedynie w kadrze, bo Napoli nie zgłosiło go do żadnych rozgrywek. Za pół roku wygasa jego umowa, więc styczeń to ostatnia szansa, by Włosi cokolwiek na nim zarobili. Z kolei Diego Costa zagrał tylko siedem meczów i strzelił dwa gole w lidze hiszpańskiej. Brazylijczykowi z hiszpańskim paszportem w regularnej grze przeszkadzały kontuzje oraz silna konkurencja. Diego Simeone ma do dyspozycji także: Luisa Suareza, Joao Felixa i Marcosa Llorente.

Milik powalczy o mistrzostwo kraju?

Milik ma 26 lat, ale do tej pory wygrał jedynie Puchar Włoch w sezonie 19/20. Transfer do Atletico byłby szansą na kolejne trofeum, bo zespół z Madrytu to lider ligi hiszpańskiej. Rojiblancos mają 32 punkty, czyli tyle samo co wicelider - Real. Tyle tylko, że klub z Wanda Metrapolitano ma do rozegrania dwa zaległe mecze.

