Poznaliśmy kulisy szalonego transferu Jakuba Modera. "Musiałem podjąć decyzję w jedną dobę"

Brighton skorzysta z klauzuli w kontrakcie z Jakubem Moderem i skróci jego wypożyczenie do Lecha Poznań, które miało trwać do końca sezonu. Polak trafi do drużyny Premier League już na mecze w 2021 roku.

Zobacz wideo "Chcielibyśmy więcej Moderów, mniej Krychowiaków. Ale Grzesiek bardzo się przyda reprezentacji"

- Trafiłem do zespołu, który chce grać w piłkę. Nie analizowałem tej kwestii przed transferem, bo wszystko działo się bardzo szybko. Musiałem podjąć decyzję w ciągu jednej doby. Było losowanie Ligi Europy, zadzwonił Darek Wojciechowski i usłyszałem: „Słuchaj, jest opcja - chce cię Brighton i wypożyczy cię na rok albo pół roku do Lecha”. Już kolejnego dnia miałem podjąć decyzję, czy jestem na to gotowy - mówił Moder w rozmowie z Jakubem Polkowskim i Łukaszem Wiśniowskim na kanale "Foot Truck".

O transfer Modera do Brighton podczas jednego ze zgrupowań reprezentacji Polski miał zapytać nawet Robert Lewandowski, który w swojej karierze także odchodził z Lecha Poznań do zagranicznego klubu - Borussii Dortmund.

- Na kadrze złapałem kontrakt głównie z grupą młodych graczy, ale starsi zawodnicy też są mega otwarci. Robert Lewandowski wiele razy do mnie podchodził, starał się podpowiadać i pytał o transfer. Opowiadał mi o tym, jak on odchodził z Lecha - wskazał.

Moder w tym sezonie zagrał dla Lecha Poznań w 25 spotkaniach, w których zdobył cztery gole i trzy razy asystował. Do Brighton trafił w październiku tego roku za rekordowe dla polskiej ekstraklasy 11 milionów euro. W reprezentacji Polski Moder zagrał już sześć spotkań i zdążył zdobyć jednego gola.

