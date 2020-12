Legenda Championship Managera nie żyje. Miał 37 lat. Zmarł w Boże Narodzenie

O śmierci Maksima Cyhałki w Boże Narodzenie poinformował jego były klub - Dinamo Mińsk - dla którego Cyhałka w latach 2001-2006 wystąpił w 65 meczach i zdobył 28 bramek. "Mistrz Białorusi, zdobywca pucharu kraju z Dinamem. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Maksyma. Wieczna pamięć" - napisało Dinamo na oficjalnej stronie internetowej, ale nie podało przyczyny śmierci piłkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak strzela najlepszy piłkarz świata! Gol Lewandowskiego w meczu na szczycie [ELEVEN SPORTS]

Media zdradzają szczegóły zwolnienia Tuchela. Decyzja władz "dotknęła" zwłaszcza Neymara

Maxim Tsigalko, czyli piłkarz znany przede wszystkim z Championship Managera

Cyhałka zmarł młodo, bo w wieku 37 lat. To były napastnik m.in. Dinama, Naftana Nowopołock czy Urartu Erywań. Dla wielu powinien być jednak bardziej znany z kultowego "Championship Managera 01/02", gdzie Cyhałka - występujący w grze jako Maxim Tsigalko - uchodził za wielki talent. Z niesamowitym wykończeniem, zwinnością i szybkością, co czyniło go jednym z najlepszych i najczęściej kupowanych piłkarzy w tej grze komputerowej.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .