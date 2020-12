Robert Lewandowski pobił kolejny rekord! Nikt się nawet do niego nie zbliżył

W 2020 roku był nie do zatrzymania. Im starszy, tym lepszy i jeszcze bardziej konsekwentny. Taki właśnie jest Robert Lewandowski, który ma oszałamiające statystyki. W 2020 roku zdobył 45 bramek w 40 meczach. Łącznie strzelił już 253 gole w 333 spotkaniach Bundesligi. Do tego trafił aż 15 razy w Lidze Mistrzów. Nic więc dziwnego, że był faworytem jurorów. Aż 201 z nich, czyli 83 procent z całej stawki, wskazało napastnika Bayernu na pierwszym miejscu. Nikt się nie zbliżył do takich liczb, oprócz Leo Messiego, który w 2012 roku zdobył sto procent głosów, ale wówczas w panelu brało udział 11 jurorów - pisze "The Guardian", uzasadniając wybór Lewandowskiego na pierwszym miejscu plebiscytu i dlaczego jego wynik jest uznawany za rekordowy.

Wśród jurorów znaleźli się dziennikarze z całego świata, a także 27 piłkarzy (dawnych i obecnych), którzy łącznie mają na swoim koncie 1087 występów w reprezentacji. Każdy juror wybierał 40 najlepszych piłkarzy, a następnie głosy zostały zebrane i podliczone tak, by stworzyć listę stu najlepszych zawodników.

Niezwykły wyczyn Lewandowskiego

Lewandowski jest także jednym z 12 graczy, którzy znaleźli się na każdej liście od początku istnienia plebiscytu "Guardiana", czyli od 2012 roku. Pozostali piłkarze, którzy byli za każdym razem uwzględniani w rankingu, to: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Eden Hazard, Luka Modric, Sergio Agüero, Luis Suárez, Thiago Silva, Toni Kroos, Sergio Ramos i Karim Benzema.

Najlepsi piłkarza świata w 2020 roku wg. "Guardiana"

Lewandowski Messi Ronaldo De Bruyne Mane Haaland Mbappe Salah Neymar van Dijk Kimmich Benzema Ramos Mueller Neuer

Rok temu klasyfikację wygrał Messi, a RL9 był dopiero siódmy. 2020 rok Lewandowski kończy także ze statuetką dla najlepszego piłkarza świata w plebiscycie FIFA The Best. 32-latek wygrał też Ikonę Futbolu Sport.pl.

