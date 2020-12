FIFA zdradziła szczegóły KMŚ. Bayern Monachium sięgnie po kolejne trofeum?

Klubowi reprezentanci kontynentów rywalizować będą w dniach 1-11 lutego 2021 na stadionach Education City, Ahmad Bin Ali i Khalifa International. Na tych obiektach rozgrywane będą także mistrzostwa świata w 2022 roku. W KMŚ wezmą udział: AI Duhail (Katar), Auckland City (Nowa Zelandia), Tigres UANL (Meksyk), Ulsan Hyundai (Korea Południowa), Al Ahly (Egipt) i Bayern Monachium (Niemcy).

Pierwotnie turniej miał się odbyć w grudniu tego roku, ale został przełożony na luty z powodu pandemii koronawirusa. Losowanie grup 19 stycznia w Zurychu. Bayern Klubowe Mistrzostwa Świata rozpocznie od półfinału 8 lutego. Trzy dni później może wystąpić w finale.

Morderczy kalendarz Bayernu

Jak wyliczył Marcin Borzęcki z TVP Sport, to oznacza, że mistrzowie Niemiec mogą w przyszłym roku w ciągu 146 dni zagrać aż 35 spotkań (21 mecze w lidze, 2 w KMŚ, 5 w Pucharze Niemiec i 7 w Lidze Mistrzów). Przy założeniu, że we wszystkich rozgrywkach dotrą do finału. To może być spore wyzwanie dla Bayernu, który kończy ten rok na pozycji lidera Bundesligi, ale w ostatnich spotkaniach z Wolfsburgiem (2:1) i Bayerem Leverkusen (2:1) miał duże problemy. Wszystkie bramki w tych spotkaniach zdobył Robert Lewandowski. Gdyby nie jego fantastyczna dyspozycja, zmęczona ostatnimi meczami drużyna zgubiłaby punkty.

W poprzedniej edycji Klubowych Mistrzostw Świata najlepszy był Liverpool, który w finale pokonał Flamengo Rio de Janeiro 1:0 po dogrywce.