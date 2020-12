David Beckham prowadzi kolejną wojnę ze swoimi sąsiadami. "Albo grubo, albo wcale"

Albo grubo, albo wcale. To maksyma państwa Bekchamów. Ich rezydencja już teraz robi znakomite wrażenie, jednak są plany jej rozbudowy. W sierpniu Victoria i David otrzymali pozwolenie na stworzenie jeziora o wielkości 3 tysięcy metrów kwadratowych na ich działce w Cotswolds, natomiast teraz nie tylko chcą powiększyć je do 4,1 tys. mkw., ale jeszcze dołożyć wyspę o powierzchni ponad 120 metrów kwadratowych - donoszą brytyjscy dziennikarze. To budzi wściekłość okolicznych mieszkańców, którzy próbują przekonać lokalne władze do odrzucenia poprawki projektu.

Projekt Beckhamów "obrzydliwy", "potworny"

- Powiększenie jeziora zdecydowanie zwiększy ryzyko powodzi - twierdzi Sue Jones, sąsiadka byłego reprezentanta Anglii i jego żony. - Muszę się sprzeciwić tym działaniom. Jezioro jest zresztą zbyt wielkie, jak na teren, na którym ma zostać stworzone. Nie podoba mi się to, że motorówki miałyby tam warczeć i niszczyć okolicę - narzekała kobieta, z którą zgodził się Michael Douglas. - Beckhamowie chcą przenieść styl z przedmieść na wieś - narzekał sąsiad. W „Daily Mail” czytamy wypowiedzi innych okolicznych mieszkańców, którzy projekt nazywają obrzydliwym, potwornym i niepasującym do terenu.

W brytyjskich mediach możemy przeczytać, że Beckhamowie chcą skończyć budowę jeziora do końca lutego. Ich zdaniem teren będzie zaaranżowany na wzór klasycznej brytyjskiej łąki, jezioro będzie otoczone trawami, kwiatami czy drzewami. Lokalne władze mają podjąć decyzję ws. pozwolenia jeszcze przed zakończeniem roku.

Bogactwo państwa Beckhamów

Majątek Davida i Victorii Beckahmów brytyjskie media szacują na około 335 milionów funtów. Mężczyzna był jednym z najlepszych angielskich piłkarzy w historii i grał w Realu Madryt czy Manchesterze United. Kobieta to dawna członkini Spice Girls, a obecnie aktorka czy projektantka mody.