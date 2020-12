Filmik z drużyną "gwiazd" robi furorę u kibiców. Niejeden niedzielny fan mógł się nabrać

Zlatan Ibrahimović (Milan), Ronaldinho, Pele, Marcelo (Real Madryt), Gabigol (Flamengo) i Neymar (Paris Saint Germain) - za tych piłkarzy przebrali się kibice i nakręcili zabawny filmik, który podbija serca internautów. Oczywiście, bohaterowie filmiku są przerysowani, ale podobni do prawdziwych piłkarzy są: Pele i Zlatan, którzy mogliby nabrać niejednego niedzielnego fana futbolu. Zresztą, sami zobaczcie:

"To naprawdę Pele", "Im dłużej to oglądam, tym bardziej się to staje dziwne" - to część komentarzy internautów.

Co teraz robią bohaterowie filmiku?

Najmniej znany z całego grona jest Gabriel Barbosa, napastnik Flamengo, który podbija ligę brazylijską, ale grając w Interze Mediolan, nie dał rady się wybić w Europie. Jego rodak Neymar jest gwiazdą PSG, a Marcelo wciąż gra w Realu, chociaż coraz częściej jest krytykowany za swoje występy. Same pochwały zbiera z kolei Zlatan Ibrahimović, 39-letnia gwiazda Milanu, który rywalizuje z Cristiano Ronaldo o tytuł króla strzelców Serie A. Pele ma już 80 lat, więc od dawna jest na emeryturze, zaś Ronaldinho niedawno wyszedł z więzienia i... zaraził się koronawirusem.

