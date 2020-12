Jest jeden plebiscyt w tym roku, który Lewandowski przegrał

Cristiano Ronaldo został wybrany najlepszym piłkarzem 2020 roku w głosowaniu organizowanym przez Globe Soccer Awards. Nagrody przyznawane są od 2010 roku. Portugalczyk zyskał 42 proc. głosów kibiców i jurorów - co daje najwyższy wynik z trójki finalistów. Robert Lewandowski otrzymał poparcie 38 proc., natomiast trzeci, Lionel Messi uzyskał 20 proc. Wyniki plebiscytu można obejrzeć na oficjalnej stronie Globe Soccer Awards (TUTAJ>>>).

Robert Lewandowski gorszy od Cristiano Ronaldo. Hansi Flick w podobnej sytuacji

Głosowanie w plebiscycie Globe Soccer Awards zakończyło się w poniedziałek, 21 grudnia. Organizatorami głosowania są m.in. EFAA (Europejskie Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich) oraz ECA (Europejskie Stowarzyszenie Klubów). Wśród kategorii przewidzianych w konkursie można było wybrać m.in. najlepszy klub, najlepszego piłkarza oraz najlepszego szkoleniowca obecnego roku.

Cristiano Ronaldo po raz drugi z rzędu został wybrany najlepszym piłkarzem wg. Globe Soccer Awards. Dotychczas to Robert Lewandowski zdobywał większość trofeów indywidualnych. W zeszłym tygodniu polski napastnik otrzymał nagrodę FIFA The Best w tej samej kategorii. Wyróżnieniem, którego nie zdobył za miniony rok Lewandowski jest Złota Piłka, którą "France Football" odwołał z powodu pandemii koronawirusa.

Z drugiego miejsca cieszyć się musi również trener Bayernu Monachium, Hansi Flick (46 proc.). Niemiecki szkoleniowiec przegrał w plebiscycie z Juergenem Kloppem (Liverpool), który zyskał 49 proc. Sukces odniósł natomiast cały zespół Bayernu. Klub został wybrany najlepszym zespołem w 2020 roku zyskując przewagę 11 p.p. nad drugim Liverpoolem (33 proc.).