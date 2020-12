Ruch Chorzów walczy o powrót na salony. "Bycie liderem w tej lidze to obowiązek"

Ruch Chorzów w swojej historii aż 29 razy stawał na podium mistrzostw Polski: zdobył 14 tytułów, sześć razy był wicemistrzem i dziewięć razy kończył ligę na trzecim miejscu. W tabeli wszech czasów ekstraklasy wyprzedzają go tylko Legia Warszawa i Wisła Kraków. Ostatnie lata dla Ruchu to jednak pasmo porażek i strat. Nie tylko finansowych, ale także - a może nawet przede wszystkim - sportowych. Chorzowski klub jeszcze nigdy nie upadł tak nisko. Najpierw spadł do pierwszej ligi, później do drugiej, a teraz jest liderem trzeciej ligi.

Ruch Chorzów walczy o odbudowę klubu. "Bycie liderem jest obowiązkiem"

Ruch Chorzów w tym roku obchodzi 100. rocznicę powstania klubu. W rozmowie z Interią Wojciech Grzyb, były zawodnik i kapitan drużyny, opowiedział o obecnej sytuacji Ruchu. - Gramy w III lidze, na czwartym poziomie rozgrywek, nie ma być z czego dumnym. Bycie liderem w tej lidze jest obowiązkiem. Nawet gra o klasę wyżej w II lidze będzie wielkim wyzwaniem, potrzebne będzie wzmocnienie kadry i budżetu. Marzę, by pełną parą zaczęła pracować Akademia, byśmy mogli grać swoimi "synkami" - powiedział Grzyb.

- Po latach mizerii i degradacji wokół Ruchu udało się wytworzyć pozytywny klimat. Oczywiście nie stało się to samo. Wielkie słowa uznania dla marketingu "Niebieskich". Sklep, który miał być oddany podmiotowi zewnętrznemu, został w klubie i daje obroty na poziomie klubów Ekstraklasy. Asceto tworzy doskonałe kulisy meczowe, na poziomie europejskim. Aplikacja Ruchu okazało się wielkim sukcesem. Stowarzyszenie kibiców ma 1200 aktywnych członków. No i jest Marek Godziński, który za darmo pracuje dla Ruchu po 12 godzin dziennie - dodał.

Ruch aktualnie jest liderem grupy 3. Chorzowianie mają dwa punkty przewagi nad Polonią Bytom. Do II ligi awansuje tylko najlepszy zespół. W poprzednim sezonie, skróconym z powodu pandemii koronawirusa, Ruch zajął 3. miejsce, tracąc możliwość walki o awans.