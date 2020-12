Wściekły bramkarz rzucił piłką w rywala po tym karnym. "To było bezczelne" [WIDEO]

Zobacz wideo Powrót króla Atalanty! Gol Ilicicia "jak jazda figurowa"! [ELEVEN SPORTS]

29. minuta, rzut karnych dla gospodarzy. Do piłki podchodzi Odsonne Edouard. Strzałem podcinką w stylu Antonina Panenki pokonuje bramkarza gości, Craiga Gordona. Ten ma pretensje do strzelającego, wyjmuje piłkę z siatki i rzuca nią w jego kierunku.

Zobacz rzut karny od 2:07:

Historyczny sukces Celtiku

Gordon i Edouard to byli koledzy klubowi. Do lipca tego roku bramkarz był piłkarzem Celtiku. Wtedy zmienić klub na Hearts. Rzucona przez niego piłka nie trafiła w napastnika gospodarzy, ale i tak otrzymał żółtą kartkę od sędziego Johna Beatona za to zachowanie.

Były szkocki piłkarz, dziś ekspert BBC Neil McCann nazwał zachowanie Edouarda "lekceważącym". - To było trochę bezczelne i nie podobało mi się - dodał. O kartce dla golkipera Hearts powiedział zaś: - Rozumiem Gordona. Bramkarze nie lubią takich sytuacji.

Celtic wygrał finałowe spotkanie po rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry był remis 2:2. W serii "jedenastek" lepsi byli gospodarze, którzy wygrali 4:3. Ten mecz pierwotnie miał się odbyć w czerwcu, ale został przełożony na grudzień z powodu pandemii. Całe spotkanie na ławce rezerwowych gospodarzy przesiedział polski napastnik Patryk Klimala.

Dzięki tej wygranej ekipa z Glasgow wywalczyła czwartą z rzędu potrójną koronę. To pierwszy taki sukces w historii szkockiego futbolu.