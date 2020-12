Lewandowski założył prawdziwe cacko na galę FIFA The Best! Jego cena zwala z nóg

W czwartek Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem 2020 roku. Polak otrzymał nagrodę FIFA The Best, pokonując Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, którzy także znaleźli się w finałowej trójce. To największe indywidualne wyróżnienie dla polskiego piłkarza. W 1974 roku Kazimierz Deyna zajął trzecie miejsce w plebiscycie "Złotej Piłki", a osiem lat później ten sukces powtórzył Zbigniew Boniek.

Podczas przyznawania Polakowi nagrody przez szefa FIFA, Gianniego Infantino można było zwrócić uwagę, że Lewandowski miał na ręce luksusowy zegarek. Włoskim dziennikarzom nie umknął ten fakt. Okazało się, że jest to model Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Extra-Piatto. Wartość zegarka wynosi 124 tysiące franków szwajcarskich, czyli ponad pół miliona polskich złotych! Cacko jest dostępne w sprzedaży można od 2018 roku. Charakterystycznymi elementami zegarka, który Polak miał na ręce są: tarcza w kolorze śliwkowym i szafiry, które zostały umieszczone w jego wnętrzu.

- Podczas ceremonii wręczenia nagród polski piłkarz miał na ręce Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Extra-Flat ze śliwkową tarczą. Ten model z wzorem słonecznym został wprowadzony na rynek w 2018 roku wraz z wersją w kolorze różowego złota z niebieską tarczą i wersją platynową z przydymioną niebieską tarczą i zestawem pasujących szafirów - możemy przeczytać na Instagramie na koncie "italianwatchspotter".

Tak wygląda luksusowy zegarek:

W sobotę Lewandowski zagra ostatni mecz w barwach Bayernu w 2020 roku. W meczu na szczycie Bundesligi mistrz Niemiec zagra na wyjeździe z liderem, Bayerem Leverkusen. Zwycięzca tego meczu spędzi przerwę zimową na pozycji lidera ligi niemieckiej.