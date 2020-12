Olisadebe o nagrodzie dla Lewandowskiego i Złotej Piłce. "To po prostu niepoważne"

W czwartek Robert Lewandowski został wybrany najlepszym piłkarzem 2020 roku. Polak otrzymał nagrodę FIFA The Best, pokonując Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, którzy także znaleźli się w finałowej trójce. To największe indywidualne wyróżnienie dla polskiego piłkarza. W 1974 roku Kazimierz Deyna zajął trzecie miejsce w plebiscycie "Złotej Piłki", a osiem lat później ten sukces powtórzył Zbigniew Boniek.

REKLAMA

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Nagrodę dla Lewandowskiego, w rozmowie z Sebastianem Staszewskim na portalu Interia.pl, skomentował były napastnik reprezentacji Polski, Emmanuel Olisadebe. - To świetna wiadomość, bo Lewandowski zasłużył na tę nagrodę. W tej chwili nie widzę na świecie nikogo, kto zasługiwał na miano Piłkarza Roku bardziej niż on. Kiedy spojrzymy na jego rywali - Leo Messiego i Cristiano Ronaldo - a także na statystyki Roberta, to nie można mieć wątpliwości. Zwycięstwo w Lidze Mistrzów plus trzy korony króla strzelców to ogromne osiągnięcia - powiedział Olisadebe.

Oficjalnie: Dwóch piłkarzy odchodzi z Legii Warszawa. Ostateczna decyzja

Olisadebe chwali Lewandowskiego

Piłkarz, który w reprezentacji Polski rozegrał 25 meczów, nie zgadza się też z decyzją magazynu "France Football", który w tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, odwołał plebiscyt "Złotej Piłki". - To nie fair! Jaki jest powód odwołania plebiscytu? Bo nie dokończyła rozgrywek tylko jedna liga? To po prostu niepoważne. Nie było powodu, aby nie przyznać nagrody. Świat dalej funkcjonuje, piłkarze wciąż grają, mamy rok 2020. Lewandowski powinien więc dostać Złotą Piłkę. Tak uważam. Szkoda, że Francuzi nie wzięli przykładu z FIFA, która wiedziała, co robi i przeprowadziła swój plebiscyt do końca - powiedział Olisadebe, który uważa, że za rok Lewandowski może powtórzyć sukces.

Juergen Klopp krytykuje trenerów Premier League. "Każdy zna moje zdanie"

- Kluczem do sukcesu będą mistrzostwa Europy. Polska nie musi wcale ich wygrać, wystarczy dobra gra i kilka bramek Roberta. Jeśli "Lewy" dołoży do tego triumf w Lidze Mistrzów i kilkadziesiąt goli, to czemu miałby nie otrzymać Złotej Piłki? Uważam, że będzie to bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Może się okazać, że faworytem będzie na przykład Kylian Mbappé, bo reprezentacja Francji zagra na Euro rewelacyjnie. Ale uważam, że Robert za rok znów może być najlepszym piłkarzem na świecie - zakończył.