Szokujące doniesienia lekarza Maradony. "Diego popełnił samobójstwo"

Diego Maradona zmarł 25 listopada na zawał serca. Legendarny piłkarz miał 60 lat. Argentyńczyk zmarł we własnym domu, gdzie dochodził do siebie po operacji krwiaka mózgu, którą przeszedł na początku listopada. Jego śmierć wstrząsnęła światem futbolu, a kondolencje i wspomnienia płynęły z całego świata.

Alfredo Cahe, czyli jeden z lekarzy opiekujących się Maradoną, uważa jednak, że legendarny piłkarz popełnił samobójstwo. Cahe powiedział to w programie telewizyjnym "Confrontados". - Ostatni raz widziałem go żywego w klinice Olivos. Był odurzony i spał. Nie mogłem porozmawiać ani z nim, ani z psychologiem, ani z psychiatrą. Po prostu zamknięto mi drzwi przed nosem - powiedział Cahe.

Lekarz Maradony: "To było samobójstwo"

I dodał: Ostatni raz widziałem go, gdy spał. Kiedy poszedłem do niego po raz drugi, było już po samobójstwie. Uważam, że popełnił samobójstwo, bo był zmęczony wszystkim dookoła. Wszystko, co się wydarzyło, złożyło się na samobójstwo. Jedna z kobiet, która była przy nim do końca powiedziała mi: "On już nie chce żyć, jest zmęczony, zrobił w życiu już wszystko".

Maradona przez wielu uważany jest za najlepszego piłkarza w historii. Argentyńczyk zaczynał karierę w ojczyźnie, gdzie grał w Argentinos Juniors i Boca Juniors. Później trafił do FC Barcelony, a z niej do SSC Napoli, gdzie dziś ma status półboga. Włoskie miasto, które do dziś pełne jest murali z wizerunkiem Maradony, bezgranicznie pokochało Argentyńczyka. To właśnie on poprowadził drużynę do dwóch mistrzostw Włoch oraz Pucharu UEFA.

Maradona grał we Włoszech w latach 1984-91. Po odejściu z Napoli był jeszcze zawodnikiem Sevilli, Newell’s Old Boys oraz ponownie Boca Juniors. W reprezentacji kraju rozegrał 91 meczów, w których strzelił 34 gole. W 1986 roku poprowadził Argentyńczyków do mistrzostwa świata. To ostatnie takie osiągnięcie tej kadry.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Maradona pracował jako trener. W 1994 roku był szkoleniowcem Deportivo Mandiyu, a rok później Racingu Club. W 2008 roku nieoczekiwanie został mianowany selekcjonerem reprezentacji Argentyny, którą poprowadził do ćwierćfinału mistrzostw świata w RPA. Ostatnio był trenerem argentyńskiego Gimnasia de La Plata.

