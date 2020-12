Nowe taśmy Lewandowski-Kucharski! Padają mocne słowa. "Poje***o cię, Robert? O czym ty mówisz?"

Kucharski został zatrzymany 27 października, usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec Roberta Lewandowskiego i próbę wymuszenia - jak przekonuje prokuratura - 20 milionów euro w zamian za milczenie o rzekomych oszustwach podatkowych Roberta i Anny Lewandowskich. Początkowo prokurator zdecydował także o zastosowaniu środków zapobiegawczych: poręczenia majątkowego w kwocie 4,6 miliona złotych, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego i jego żony oraz kontaktowania się z nimi. Kucharski otrzymał także zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji. Później sąd decyzje prokuratury zmienił, o czym pisał Paweł Wilkowicz.

