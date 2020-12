Jest wyrok ws. Diego Maradony. Ciało zostanie poddane ekshumacji. "Jestem do tego zmuszony"

Łącznie jest prowadzonych jest aż sześć spraw o ustalenie ojcostwa po zgłoszeniu się domniemanych dzieci Diego Maradony. Argentyńczyk nie zostawił po sobie żadnego testamentu, dlatego w tej sytuacji cały majątek byłego piłkarza ma zostać rozdzielony po równo między wszystkie dzieci. Maradona uznawał, że ma ich pięcioro. Czwórka przebywa w Argentynie, a jedno mieszka we Włoszech. Ale o spadek chcą wstąpić kolejne.

Jak donosi stacja BBC, w związku z potrzebą pobrania kolejnych próbek DNA Diego Maradony sąd uznał, że ciało Argentyńczyka zostanie zakonserwowane. Z tego samego powodu zabroniono kremacji byłego piłkarza. Zebrane próbki mają potwierdzić lub wykluczyć powiązanie z osobami, które uważają, że są dziećmi Argentyńczyka.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że, według przekazu BBC, agencji informacyjnej Reuters prawnik Maradony powiedział, że próbki DNA legendarnego Argentyńczyka już istnieją. Dlatego ekshumacja jego ciała nie wydawałaby się konieczna.

- Jestem zdeterminowany, bo w 2004 roku rozpoczęliśmy proces o uznanie ojcostwa - przekonuje 23-letni Santiago Lara. - Nie prosiłbym o ekshumację ciała, ale to jedyne rozwiązanie, aby udowodnić, że Maradona jest moim ojcem. Jestem do tego zmuszony - dodał mężczyzna, który złożył wniosek do sądu o ekshumację ciała Argentyńczyka.

Diego Armando Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku w wieku 60 lat po zatrzymaniu akcji serca. Miejscem pochówku jest prywatny cmentarz niedaleko Buenos Aires. Legendarnego piłkarza uhonorowało m.in. włoskie SSC Napoli, które zmieniło nazwę stadionu z Stadio San Paolo na Stadio Diego Armando Maradona.