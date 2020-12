Francuska gazeta pominęła osiągnięcie Lewandowskiego. "Bardzo to smutne. I bardzo to małe"

- Tak nietypowy rok powinien być traktowany w szczególny sposób. Jeśli mamy wątpliwości, czy nagroda powinna zostać przyznana, powinniśmy się wstrzymać. "Złotej Piłki" w tym roku nie będzie - oświadczył w lipcu magazyn "France Football". Okazuje się, że nie tylko ta francuska gazeta uważa, że plebiscyty nie są ważne. W piątkowym wydaniu magazynu "L'Equipe" znalazło się 20 stron o futbolu. Ale na żadnej z nich nie ma nawet wzmianki o czwartkowym sukcesie Roberta Lewandowskiego, który został wybrany najlepszym piłkarzem świata.

- Bardzo to smutne. I bardzo to małe - skomentował to Żelisław Żyżyński, były dziennikarz Canal Plus. To kolejny raz, gdy francuscy dziennikarze marginalizują sukcesy Polaka. Kilka lat temu, gdy "France Football" umieściło go w swoim plebiscycie dopiero na 16. pozycji, to Lewandowski napisał żartobliwie na Twitterze "Le Cabaret".

- Bycie dumnym Polakiem za granicą jest czymś wspaniałym. Życzę każdemu Polakowi, by był dumny z tego, skąd pochodzi i co robi - powiedział Lewandowski na konferencji prasowej po gali FIFA The Best.

Jurorzy brali pod uwagę osiągnięcia piłkarskie od 20 lipca 2019 roku do 7 października 2020 roku. W tym okresie Robert Lewandowski strzelił aż 64 gole i zanotował 15 asyst, licząc rozgrywki klubowe i reprezentacyjne. Jego Bayern wygrał wszystkie rozgrywki, w których brał udział, a RL9 wszędzie był najlepszym strzelcem.

