Cezary Kucharski zareagował na zwycięstwo Lewandowskiego. "Wynegocjowałem Robertowi specjalną premię"

Robert Lewandowski został wybrany piłkarzem roku FIFA. Polak wygrał plebiscyt FIFA The Best i zrobił to z dużą przewagą. Napastnik Bayernu zdobył 52 punkty, maksymalną możliwą liczbę [pełne wyniki znajdziesz TU]. Zgodnie z zasadami, zwycięzca każdej z czterech kategorii (głosowanie selekcjonerów, kapitanów reprezentacji, dziennikarzy i kibiców) otrzymywał po 13 punktów. Wszędzie był numerem jeden! - Bycie dumnym Polakiem za granicą jest czymś wspaniałym. Życzę każdemu Polakowi, by był dumny z tego, skąd pochodzi i co robi - powiedział Lewandowski. Jego sukces skomentował także Cezary Kucharski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Odłóżmy na bok liczby i gabloty. To jest najlepszy piłkarz na świecie" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]

Wiadomo, na kogo głosował Robert Lewandowski. Kibice mogą być zaskoczeni. "Nieoceniony"

- Cieszę się, że Robert zdobył tę nagrodę. Gratuluję mu tego sukcesu. Przewidziałem, że tak będzie już w 2016 roku, podczas projektowania nowego kontraktu Roberta z Bayernem. Wynegocjowałem wtedy Robertowi specjalną premię od klubu za zdobycie tego typu nagrody. Chodziło o kwotę zbliżoną do 1 miliona euro. Nie wiem jednak, czy ten zapis utrzymał się później - powiedział portalowi "WP Sportowe Fakty" Kucharski, były agent Lewandowskiego. Warto dodać, że obaj panowie są skonfliktowani. I to poważnie.

Juergen Klopp skomentował kontrowersyjne zwycięstwo w FIFA The Best. "Jestem w szoku"

Pierwsze rozstrzygnięcie w sprawie Kucharski - Lewandowski. Sąd zmienia decyzje prokuratury

Sąd uwzględnił część zażaleń Cezarego Kucharskiego: uchylił dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju, zmniejszył poręczenie majątkowe z ponad 4 mln złotych do pół miliona złotych. Ale nie oceniał, czy doszło do gróźb karalnych wobec Roberta Lewandowskiego. - Salomonowe rozwiązanie - mówi adwokat Kucharskiego Oskar Sitek. - Merytorycznego rozstrzygnięcia nie ma, ale sąd uznał duże prawdopodobieństwo, że groźby były - odpowiada pełnomocnik Roberta Lewandowskiego Tomasz Siemiątkowski. Kulisy konfliktu przedstawił na łamach Sport.pl Paweł Wilkowicz.

Messi podpadł polskim kibicom swoim głosowaniem, ale to, co zrobił Van Dijk może wywołać szok