Mocne słowa agenta Roberta Lewandowskiego. Powiedział, czemu Polak wcześniej nie był piłkarzem roku

Robert Lewandowski wyprzedził Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Reprezentant Polski otrzymał najwięcej głosów wygrywając miano najlepszego piłkarza 2020 roku. Zdaniem agenta, Piniego Zahaviego, piłkarz Bayernu Monachium mógł już w poprzednich latach cieszyć się ze zwycięstwa. Izraelczyk wymienia zaskakujący problem.

Zobacz wideo "To, co robił Lewandowski, jest niepojęte. To nie może być przypadek" [SEKCJA PIŁKARSKA #75]