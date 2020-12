Niemieckie media zachwycone sukcesem Roberta Lewandowskiego. Prawdziwa euforia

Robert Lewandowski zdobył nagrodę FIFA The Best. Od dawna wiadomo było, że Polak jest faworytem do wygrania plebiscytu organizowanego przez światową federację. Nasz as nie tylko wygrał z Bayernem wszystkie trofea, ale też był królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów. Zachwycone osiągnięciem reprezentanta Polski są niemieckie media.

Wyjątkowe słowa Roberta Lewandowskiego po wygranej. "Bez nich nie byłoby to możliwe"

"Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata 2020 roku! Słusznie!" Niemieckie media zachwycone sukcesem Polaka

Lewandowski otrzymał trofeum podczas gali FIFA The Best, która była organizowana zdalnie, jak większość wydarzeń podczas pandemii. W głosowaniu plebiscytu FIFA The Best wzięli udział selekcjonerzy i kapitanowie zespołów narodowych, wybrani dziennikarze oraz internauci. Polskę reprezentował Michał Pol. Brano pod uwagę osiągnięcia piłkarskie od 20 lipca 2019 roku do 7 października 2020 roku. W powyższym okresie Robert Lewandowski strzelił aż 64 bramki i zanotował 15 asyst, licząc rozgrywki klubowe i reprezentacyjne.

Zwycięstwo Lewandowskiego głośno komentują niemieckie media. "Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata 2020 roku! Słusznie!" - napisał "Bild", jeden z najpopularniejszych niemieckich dzienników.

"Jego najlepszy rok w karierze został ukoronowany. To sprawia, że jest pierwszym piłkarzem z Bundesligi, który otrzymał tę nagrodę. Rywale byli zbyt słabi czy Lewandowski zbyt mocny? To bez znaczenia. Po prostu nie było możliwości, by najlepszym piłkarzem świata został wybrany ktoś inny" - dodał "Kicker".

"Gwiazdor Bayernu się nie zawiódł. W wieku 32 lat osiągnął wymarzony cel: został piłkarzem roku. Po tym jak został wybrany piłkarzem sezonu Bundesligi i UEFA, skompletował hat-trick" - napisali dziennikarze portalu sport.de.