Juergen Klopp skomentował kontrowersyjne zwycięstwo w FIFA The Best. "Jestem w szoku"

Juergen Klopp drugi rok z rzędu został wybrany najlepszym trenerem na świecie w plebiscycie FIFA The Best. To sensacyjny wybór, bo zdecydowanym faworytem do triumfu był Hansi Flick, szkoleniowiec Bayernu Monachium.

Sensacyjny wybór trenera roku, triumfator nie dowierzał w zwycięstwo

Klopp: Gdybym wiedział, to byliby tu ze mną

- Jestem w szoku. Siedziałem tutaj przede wszystkim dlatego, że wygrałem głosowanie w zeszłym roku. Jestem tutaj razem z moimi piłkarzami. Bardzo dziękuję, przede wszystkim innym członkom sztabu. Gdybym wiedział, że wygraliśmy, byliby tu ze mną. To, co zrobiliśmy w zeszłym sezonie, to ich zasługa. To było absolutnie wyjątkowe. Niestety ten rok nie był tak pozytywny, jak mógł, ale przynajmniej mogliśmy zrobić dla fanów Liverpoolu coś ważnego w tym trudnym okresie - skomentował wyniki gali Klopp.

Zdobycie mistrzostwa Anglii po trzydziestoletniej przerwie było dla Niemcem wielkim osiągnięciem, jednak jego wybór na trenera roku w plebiscycie FIFA The Best wzbudził kontrowersje. Przecież Liverpool szybko odpadł z ubiegłorocznej Ligi Mistrzów (w 1/8 finału przegrał z Atletico, 0:1, 2:3 po dogr.) i nie zdobył żadnego innego trofeum. Elektorzy zdecydowali się wyróżnić 53-latka, jednak wydaje się, że na nagrodę zdecydowanie bardziej zasłużył Hansi Flick z Bayernu.

