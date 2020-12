Wyjątkowe słowa Roberta Lewandowskiego po wygranej. "Bez nich nie byłoby to możliwe"

Robert Lewandowski zdobył nagrodę FIFA The Best. Od dawna wiadomo było, że Polak jest faworytem do wygrania plebiscytu organizowanego przez światową federację. Nasz as nie tylko wygrał z Bayernem wszystkie trofea, ale też był królem strzelców Bundesligi, Pucharu Niemiec oraz Ligi Mistrzów. Po odebraniu nagrody napastnik skomentował swój wyczyn na konferencji prasowej.

Lewandowski otrzymał trofeum podczas gali FIFA The Best, która była organizowana zdalnie, jak większość wydarzeń podczas pandemii. W głosowaniu plebiscytu FIFA The Best wzięli udział selekcjonerzy i kapitanowie zespołów narodowych, wybrani dziennikarze oraz internauci. Polskę reprezentował Michał Pol. Brano pod uwagę osiągnięcia piłkarskie od 20 lipca 2019 roku do 7 października 2020 roku. W powyższym okresie Robert Lewandowski strzelił aż 64 bramki i zanotował 15 asyst, licząc rozgrywki klubowe i reprezentacyjne.

- Czekałem na to bardzo długo. Nieważne skąd pochodzisz, ważne jest to, co sobą reprezentujesz. Długie lata na to pracowałem. Musiałem rozegrać wiele meczów i zdobyć mnóstwo trofeów z kolegami z drużyny - przyznał Lewandowski na konferencji prasowej po odebraniu nagrody. - To, co udało się nam osiągnąć w tym sezonie, to coś cudownego. Zapisaliśmy się w historii. To, co wywalczyłem, zawdzięczam moim kolegom, wszystkim współpracownikom i rodzinie. Bez nich nie byłoby to możliwe - dodał.

Po tych wypowiedziach Lewandowski złożył podziękowania rodzinie i przyjaciołom. - Mojej mamie, mojemu tacie, który czuwa nade mną i oczywiście mojej żonie za to, że wspiera mnie, pomaga mi w tym wszystkim.

- Bycie dumnym Polakiem za granicą jest czymś wspaniałym. Życzę każdemu Polakowi, by był dumny z tego, skąd pochodzi i co robi - zakończył Lewandowski.