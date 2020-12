Był Lewangoalski, LewanABSki, Leihwandowski. Teraz nadali Polakowi nowy pseudonim

Bayern Monachium specjalizuje się w wymyślaniu nowych pseudonimów, za pomocą których opisuje kolejne wielkie wyczyny Roberta Lewandowskiego. Gdy Polak opublikował zdjęcie prezentujące efektowną sylwetkę, to nazwano go "LewanABSkim". Gdy jesienią 2019 roku zdobywał bramkę za bramką, był "Panem Niezbędnym". Gdy pomógł Philippe Coutinho i oddał mu rzut karny, stał się "Leih (z niem. pożyczka)-wandowskim". A po cudownej asyście do Thomasa Mullera został „Rabona Lewandowskim”. Teraz, po triumfie w plebiscycie FIFA The Best, nasz as kolejny raz został "wyróżniony" przez przedstawicieli mistrza Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Reakcja Anny Lewandowskiej na zwycięstwo "Lewego"

"RoBEST Lewandowski" – napisano na Twitterze Bayernu pod filmem pokazującym, jak nasz as pozuje z nagrodą FIFA The Best. Gra słowna z imieniem Polaka i nazwą nagrody nie wymaga tłumaczenia. 32-latek był w tym roku zdecydowanie najlepszym piłkarzem na świecie i zasłużył na końcowy triumf, chociaż niektórzy, jak np. Cristiano Ronaldo, nie umieli sobie z tym poradzić.